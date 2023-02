A Magyar Arany Érdemkereszttel 2020-ban kitüntetett neves szakemberrel, neveléskutatóval többször találkozhattak már az érdeklődők a keresztény szellemiségű intézményben. Dr. Pécsi Rita ezúttal is érdekes témákkal érkezett, így a hallgatóság többek között megtudhatta, hogy az egészséges élet feltétele a meggyökerezés, illetve hogy miként jönnek létre életünkben a maradandó kötődések, azoknak milyen szerepe van a nevelésben. Az előadó arra is kereste a választ, hogy a kötődésünk mennyire lehet a függőség melegágya, miért szomjazzuk egyáltalán a kötődést. A résztvevők megismerték továbbá azt is, mit jelent a társas intelligencia, valamint mik az empátia gátló és segítő tényezői.