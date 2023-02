Minderről a főszervező Göncz Tamás beszélt lapunknak. Elmondta: az már a negyedik olyan alkalom lesz, aminek koordinálását magára vállalta. Az eddigi tapasztalatok azt mutatják, hogy egyre növekvő az érdeklődés a hanghordozók, különösen az idehaza bakelitnek nevezett vinyl lemezek iránt.

– Már a legutóbbi alkalom megmutatta, hogy kinőttük a régi helyünket, ezért döntöttünk a költözés mellett, illetve abban is bízunk, hogy a piacra látogatók között is akadnak majd olyan személyek, akik érdeklődést mutatnak a börze iránt. Ezért a kezdési időpontot is előbbre hoztuk, már délelőtt 10 órától várjuk a zenekedvelőket – tette hozzá Göncz Tamás.

A börzén várhatóan legnagyobb számban megjelenő bakelitek mellett kazetták, CD-k és DVD-k között is válogathatnak majd az érdeklődők. Emellett a szervezők lehetőséget biztosítanak a vinyl lemezek szakszerű tisztítására, mosására is.