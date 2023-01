Az enyhe tél ugyancsak szerepet játszhat abban, hogy kevesebb légúti megbetegedést regisztrálnak a Nemzeti Népegészségügyi Központnál Vasban is. Mindez idővel visszaüthet: a tartós hideg hiánya miatt a kórokozók sem pusztulnak.

Országosan csaknem 13 ezren fordultak influenzaszerű tünetekkel orvoshoz 2022. utolsó, 52. hetében.

Ebben az időszakban a Nemzeti Népegészségügyi Központ (NNK) kimutatása alapján Vas vármegyében 100 ezer lakosra 1074,6 akut légúti megbetegedés jutott, csaknem 380-nal kevesebb, mint az azt megelőző héten. Az NNK adatsorából az is kiolvasható, hogy e betegségek tekintetében csökkenő tendencia figyelhető meg nemcsak Vasban, hanem az ország más részein is. Az 50. héten Vasban 100 ezer lakosra több, mint 2300 esetet regisztráltak, míg Veszprém és Baranya vármegyében ezek száma meghaladta a 3000-et is.

- A héten alig találkoztunk influenzaszerű tünetet mutató beteggel – számolt be tapasztalatairól dr. Müller András csepregi háziorvos. - A Covid-vírus omikron variánsa hasonló hurutos, megfázásos tünetekkel jár, ezért persze sokszor bonyolult a kép, de valóban csökken napról napra az influenzaszerű megbetegedések száma. Ebben az időjárás is most mellénk állt, hiszen nincsen az a kemény, ropogós mínusz 20 Celsius-fok – tette hozzá a háziorvos. Dr. Müller András szerint a mostani enyhe idő később visszaüthet, hiszen nem árt, ha januárban-februárban van egy tíznapos-kéthetes hideg idő, ami az arra érzékeny vírusokat, kórokozókat elpusztítja. Ez egyelőre várat magára, így például a csepregi praxisban többen jelentkeznek az emésztőszervre, hasüregre kiterjedő, hányással, hasmenéssel járó fertőzéssel, gyulladással. Régebben ezek a betegségek a téli hónapokra már „kikoptak”, most viszont továbbra is előfordulnak ezek a panaszok. A háziorvos kitért arra is: a január 8-áig tartó igazgatási, iskolai, óvodai, bölcsődei szünet szintén hozzájárul ahhoz, hogy január első hetében kevesebb a megbetegedés.

Többen keresték fel dr. Prugberger László szombathelyi rendelőjét, ő a légúti megbetegedések terén ezidáig nem tapasztalta a csökkenő tendenciát. - Torokfájás, száraz ingerköhögés, gége- illetve légcsőtáji fájdalom, nátha, fejfájás, elesettség, rossz közérzet – sorolta a vezető tüneteket. - A vírusos alapbetegség bakteriálisan felülfertőződhet, amikor már szükséges az antibiotikum-kezelés. Rosszabb esetben lejjebb húzódik a fertőzés a hörgők, illetve a tüdők magasságáig, amikor tényleg nagyon fontos már e betegségek „elcsípése”, az adekvát terápia elindítása a későbbi szövődmények megelőzése érdekében – hangsúlyozta dr. Prugberger László. A felnőtt háziorvos szerint kulcsfontosságú, ha már a tünetek jelentkezésekor beavatkozunk házi praktikákkal: mézes, citromos gyömbéres teát és bő folyadékbevitelt is ajánl ezekben az esetekben. C- és D-vitamin fogyasztását, valamint a patikákban vény nélkül elérhető gyulladáscsökkentő forró italporokat, tablettákat, orrsprayket, a felköhögést segítő készítményeket is javasolt ilyenkor alkalmazni.

- Erős torokfájásnál, amikor lángvörös garatelváltozást látunk, langyos sós vízbe egy késhegynyi szódabikarbónát tegyünk, és azzal naponta többször gargarizáljunk, az csodát tesz! – osztott meg még egy hasznos házi praktikát dr. Prugberger László, hozzátéve: ha a tünetek hosszabb ideig fennállnak, és azokhoz magas, csillapíthatatlan láz társul, akkor kell a háziorvost felkeresni.