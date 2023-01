A fotós szem mindent észrevesz, így Tibor jól látta a tojó gyűrűzve is van. A balatoni nádasokban már többször is látott egy-egy barkóscinegét, de ilyen közelről még soha nem örökíthette meg.

Fotós: Prisznyák Tibor

– A jellegzetes hangjukat hallom sokszor, de jól elbújnak a nádasban – mesélte. – Ezúttal viszont 3-4 pár is megmutatta magát, nagyon örültem nekik, csodás élőlények. A csodás jelzőt nem véletlen használtam: ez a jópofa madárka nemcsak a tollruhát cseréli le télre, hanem a gyomrát is. Télen többnyire a nád magvaival táplálkozik és ehhez kell magzúzó készülékké sejtszinten átalakítani a gyomrát. Tavasszal pedig különleges képességeivel vissza alakítja, ilyen gyomor sokszor nekünk is jól jönne...