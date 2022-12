Frici cicát így mutatják be: „Engem is a magaslesen felejtettek, mint Panni húgomat. Egyik tesóm amúgy már gazdis lett, én is nagyon reménykedem. Júliusi születésű kisfiú vagyok, s lakásban szeretnék élni, biztonságban, melegben. Játékos, cuki, szobatiszta cica vagyok.

Frici mellett azonban van kettő öt hónapos apróság is, akiket azonnal örökbe szeretne adni az egyesület, ugyanis ideiglenes helyükön a többi macska bántja őket. Csakis bentlakás jöhet szóba. Látássérültek, ám jó állapotban várják új családjukat.