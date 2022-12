Az alkotás mindig magával ragadja, sokszor családja is mosolyog rajta, amikor leül a kuckójába és szó szerint „elveszik” a külvilág számára. Egyelőre nincs, aki továbbvigye a családi örökséget, azaz a kézművesség szeretetét. Fia geológusként végzett, most régésztechnikusként dolgozik, igaz, gyermekkorában ő is leült a szövőszék mellé és megtanult szőni.