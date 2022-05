A katalizátor belsejében a hordozótestre gőzölik fel a katalizátorfémeket. Ezek lépnek kölcsönhatásba a kipufogógázokkal, amelyek kevésbé káros gázokká alakulnak.

A hordozóanyagra gőzölt fémek drágák, és az ipar egyre többet igényel belőlük: köztük van a platina, a palládium és a ródium. A platina világpiaci ára 32 dollár grammonként, a palládium 74 dollár, a ródium pedig 570 dollár körül jár. Tehát még az ócska katalizátorok is értékesek. A felvásárlók mind többet fizetnek a katalizátorokért, ezért vált ez az alkatrész a tolvajok elsődleges célpontjává.



Magyarországon is lopják a katalizátorokat, több erre szakosodott tolvajt is lekapcsoltak az elmúlt időszakban. A nyomozás mellett jogszabályi oldalról is lehet nehezíteni ennek az iparágnak a létét. Példa erre a 2,3 millió lakosú texasi Houston is, ahol idén májusig 3200 katalizátorlopást jelentettek be. A lopásszámok meredeken emelkedtek az elmúlt években: ugyanott 2019-ben 375 katalizátorlopás szerepelt a statisztikában, 2020-ban több mint 1400, 2021-ben 7800 esetet jegyeztek. Reakcióként 2021-ben a helyi rendőrség arra utasította az újrahasznosítókat, hogy a kiszerelt katalizátor felvásárlásakor adják meg a jármű típusát és azonosítószámát, amelyből a katalizátor származik.

Továbbá egy személy napi egy katalizátort adhatott le. De ez az adatok alapján nem fékezte meg a lopásokat. Houston városvezetése ezért a hónap elején újabb rendeletet hozott, ez alapján „C” osztályú vétséget követ el, aki nem szakszerűen kiszerelt, hanem kivágott katalizátort birtokol. Az ilyen vétség maximum 500 dollár pénzbírsággal büntethető. Összehasonlításként egy katalizátortolvaj az amerikai National Insurance Crime Bureau (NICB, biztosítási csalásokkal foglalkozó szervezet) adatai szerint 1000 és 3000 dollár közötti kárt okoz a tettével, átlag ennyibe kerül egy katalizátor pótlása.