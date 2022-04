Az első miniajtó Zalaegerszegre került ki tavaly, majd ezt továbbiak követték (azóta sajnos az első kettő eltűnt, a harmadik egy borbélyszalon, amit restaurál, a negyedik egy elhagyatott motel bejárata az Ady és a Balatoni út sarkán, egy romos épületen látható). A veszprémi és a zalaegerszegi miniajtó mellett a Vadása-tónál és Szombathelyen is lehet találni egy-egy apró alkotást.



Vári Tamás a veol.hu-nak elmondta, szívesen kísérletezik a különböző anyagokkal, a miniajtókat például műanyag lapokból készíti, majd szilikonforma segítségével a végeredményt műgyantából önti ki. Ennek előnye, hogy tömör anyag, ami jól viseli az időjárás viszontagságait, valamint ezzel a módszerrel könnyebben sokszorosította a formát. A miniajtók ennek ellenére nem egyformák, színben, díszítésben vagy formában a végeredmény mindig különböző.



A veszprémi miniajtó kikerülése egy véletlennek köszönhető: Tamás párjának volt intéznivalója a városban, és a rendelkezésére álló néhány órában az alkotó végigjárta a belvárost, majd kihelyezte azt az általa ideálisnak tartott helyre. A helyszínválasztás elsősorban azon múlik, hogy a kis alkotás kapcsolódjon a környező épületekhez: Veszprémben a miniajtó egy ír kocsma tövébe került, így az ajtóról leginkább egy ír koboldra vagy manóra lehet asszociálni. Vári Tamás a vendéglátásban dolgozik, alkotásait szabadidejében készíti. A művészi érdeklődés azonban mindig is jellemző volt rá: középiskolában rajz tagozaton tanult, később Kaposváron látványtervező szakra járt. A makettezéssel is ekkor ismerkedett meg alaposabban, ugyanis a díszleteket először kicsiben, méretarányosan készítették el. Bár nem ezen a pályán dolgozik, de valamit mindig alkot, kisplasztikákat, játékfigurákat fest, és képregényrajzolással is foglalkozik.



Az alkotó azt reméli, hogy a járókelőket jókedvre deríti és mosolyra fakasztja az apró alkotás. Mint mondja, a miniajtókat némi rejtély lengi körül, és kérdéseket vethet fel azokban, akik rápillantanak: kinek az ajtaja ez, és hova vezethet? Ezzel pedig el is éri a street art legfőbb funkcióját. Vári Tamás eddig csak pozitív visszajelzéseket kapott a miniajtókról, sőt, olyan is akadt, aki rendelt magának tőle otthonra is egy hasonló alkotást.