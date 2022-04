A három esetben közös, hogy lerakódott korom és kátrány izzott az égéstermék-elvezetőkben, de szerencsére idejében érkezett a segítség. A KATVÉD cikke szerint, fontos hangsúlyozni, hogy egy nem megfelelő állapotban lévő fűtőberendezés vagy kémény – amíg az időjárás miatt szükséges a gyakoribb használatuk - kockázatot jelent.

Lássuk a szakemberek tanácsait!

- Érdemes megjegyezni, hogy a helytelen tüzelőanyag használat, a tüzelő- és fűtőberendezés mellett éghető anyagok tárolása, a lanyhuló figyelem mind hozzájárulhatnak ahhoz, hogy a tüzelő- és fűtőberendezésünkből az egész otthonunkat felemésztő, akár halálos kimenetelű tűz induljon.

- Amennyiben kandallóban, kályhában vagy vegyes tüzelésű kazánban tüzelünk kizárólag kezeletlen, festéktől, lakktól, páctól és ragasztóanyagoktól mentes, légszáraz fát használjunk! Légszáraznak tekinthető a fa, ha húsz százalék alatti annak nedvességtartalma. Ezt úgy érhetjük el, ha a tüzelésre szánt fát hasítva, fedett szellős helyen tároljuk legalább másfél évig. A tűzifa mellett szóba jöhet még kisebb mennyiségben papírhulladék vagy veszélyesnek nem minősülő, kezeletlen, száraz fahulladék.

- Ha nedves fával fűtünk, akkor tüzelőanyag hőértékének döntő hányadát arra pazaroljuk el, hogy a víztartalmat elpárologtassuk. Ez nem csak pazarló, hanem veszélyes is. A kémény járatában a nagymértékű vízgőz kicsapódik, kátrány és szurok képződik. Ez néha a falazaton is átszivárog és a fal felületén barna, sárga bűzös foltosodást okoz. A kémény belső falán lerakódó kátrány kéménytűzhöz vezet, a kéménytűzből pedig könnyedén lakástűz lehet.

- A tüzelőberendezéseinket ne tekintsük szemetesnek! A fűtési és hulladékszállítási költségek csökkentése érdekében továbbra is akadnak sajnos olyanok, akik otthoni fűtőberendezéseikben – így például a kandallóban, a cserépkályhában, a vegyes tüzelésű kazánban és a szenes kályhában – égetik el a háztartásban felgyülemlett hulladékokat. A tűzre dobott háztartási hulladékok nagymértékben szennyezik a környezetet, súlyosan károsítják az egészséget. Ez a tüzelőberendezés idő előtti tönkremenetelét is előidézi. A szén-monoxid mellett egyéb, igen mérgező gázok, gőzök, savhatások is keletkeznek, továbbá növekedhet a kéményjáratban, a füstcsőben, de akár a tüzelőberendezésben is a lerakódás, ami kéménytüzet, valamint a rendszer idő előtti tönkremenetelét és a biztonságos működés feltételeinek romlását eredményezi.

- Ne tároljunk éghető anyagot a tüzelő- és fűtőberendezés környezetében! Egy kipattanó szikra nagyon gyorsan tüzet tud okozni.

- Figyeljünk a kéményeink állapotára! Vegyük igénybe a kéményseprői szolgáltatást, ami - ha otthonukba nincs bejegyezve gazdálkodó szervezet – ingyenes! A kéményseprő azonban csak akkor jön, ha előre időpontot egyeztetünk vele telefonon, vagy interneten keresztül! Ezt a 1818-as telefonszámon tehetjük meg a 9-es, majd az 1-es gomb megnyomásával, interneten keresztül pedig kemenysepres.katasztrofavedelem.hu weboldalon!

- A kémények ellenőrzése mellett érdemes átvizsgáltatni magát a berendezést is (vízkőlerakódás, biztonsági szelep működőképessége, csapok, szelepek állapota, vegyes tüzelés esetén huzatszabályzó állapota). Ezeket az ellenőrzéseket évente legalább egyszer végeztessük el szakemberrel!

- Szerezzünk be otthonra füst- és szén-monoxid-érzékelőt is! Ezek az eszközök évente nagyon sok ember életét mentik meg azzal, hogy a problémák kezdetén, azaz idejekorán figyelmeztetik a tulajdonosokat a bajra, akkor, amikor még biztonságban el lehet hagyni az ingatlanokat.

Ha mégis megtörténik a baj, azonnal tárcsázzuk a 112-es segélyhívó számot, és kérjük a tűzoltók segítségét!