Gőzerővel zajlik a Tündérszépek 2022-es szépségversenyének fotózása, vagyis még március 22-ig lehet nevezni a 18 és 29 év közötti hölgyeknek a zaol.hu oldalon is elérhető tunderszepek.hu portálon keresztül.

A szerkesztőségünk által készített portfóliófotózást – a többiekhez hasonlóan – Tímea is nagyon élvezte. A közös munka során javaslatokat, tanácsokat is kapott a pózokat, illetően, valamint fotós kollégáink ötletes beállításokkal tették feledhetetlenné a közös munkát. A fiatal szépséget lenyűgözte a stábtagok profi hozzáállása, könnyedsége, hiszen elmondása szerint igyekeztek oldott légkört teremteni, melyben vidáman és könnyedén elrepült a délután. A Tapolcán rendőrképzésen tanuló lány örült annak is, hogy a nővére is elkísérte, bátorította és biztatta, hogy a legjobb formáját mutassa meg az olvasóknak. Szerinte ez a viadal jó lehetőséget kínálhat az önbizalomhiánnyal küszködő lányoknak, hogy bebizonyítsák maguknak: büszkén vállalhatják a kisugárzásukat. Ezek a fényképek pedig minden filter nélkül a kisugárzásukat hangsúlyozzák.