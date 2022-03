Az ormányos medvék előfordulása:



Dél-Amerikában, Kolumbiától és Venezuelától délre egészen Uruguayig és Észak-Argentínáig honos. Mindenféle erdőben megtalálható, az őserdőtől a folyami erdőkön át a hegyi erdőkig, egészen 2500 méteres magasságig. Elterjedtsége miatt nem védett.





Kinézetük:



41-67 cm hosszú melyhez hozzájön a 32-70 cm hosszú farka. Testtömege 2 kilogrammtól egészen 7,2 kilogrammig terjedhet. Szőrzete a vörösbarnától a szürke színig változhat.





Életmódjuk:



A mosómedve közeli rokona, életmódja azonban különbözik tőle. Leginkább az erdős területeket lakja, egyaránt ügyesen mozog a fákon, a talajon és úszni is képes a vízben. A farka a fákon az egyensúlyozást segíti. Az emberlakta településeket is felkeresi, gyakran guberál a szemétlerakó helyeken. Többnyire nappal aktív, ilyenkor folyamatosan keres, kutat és szimatol táplálék után. Kedveli a bogyókat, gyümölcsöket, gombákat, rovarokat is. A gyümölcsökért a fák tetejére is felmászik és zsákmányát szimatolva a kövek alatt is keresi.

A nőstények és utódaik 10-20 fős szigorú hierarchiájú csoportokban élnek, a hímek azonban a szaporodási időszak kivitelével magányosak. Vészjelzésük hangos ugatásból és csettintésből áll. Leginkább óriáskígyók, ragadozó madarak, rókák, kutyák és nagymacskák vadásznak rájuk.



