Gipsztigris, vagyis a Keszthelyi Rozmár 12 éve hódol jeges szenvedélyének, telente heti több alkalommal fürdőzik a Balatonban. A tavaszköszöntő csobbanásnak többéves hagyománya van, amelyet most színes kulturális forgataggal tettek egész délutánt felölelő programmá.

A bátrak közt voltak egészen ifjú leányok és éltes korú urak főként Keszthely és Hévíz térségéből, de jöttek jeges csobbanók Budapestről, Szombathelyről is. Most „jó idő” volt – a víz 5, a levegő 9 fokos volt, Ferenczi Ottó évekkel ezelőtt mártózott úgy is, hogy 16 centis jég borította a tó felszínét. Motoros fűrésszel léket vágtak segítőivel, s akkor sem maradt el a fürdőzés.

– 2013-ban csípőprotézis-­műtétem miatt két hónapot kihagytam, de az orvosom is azt mondta: folytathatom jeges szenvedélyemet, mert a hideg víz jó például visszér ellen, és tisztító hatása is van – fogalmazott a Keszthelyi Rozmár. – Egy fontos szabály van: agyban kell eldönteni, hogy erre képes az ember, aki vacillál, annak kár nekifognia.

Ferenczi Ottó a téli szezonra való felkészülést szeptemberben kezdi, fokozatosan szoktatja szervezetét az egyre hűlő vízhez. Mint megjegyezte: ő akkor jön a strandra, amikor a többség már elmegy.

A balatoni jeges csobbanáson részt vett a 61 éves ifj. Schirilla György is, aki édesapja nyomdokaiba lépve 1999 óta minden évben számos alkalommal úszik télen – a Dunában, a Tiszában, a Balatonban és ahol épp jeges vizet talál. Keszthelyre mindig örömmel jön, „hiszen ez a Balaton egyik legszebb városa”, ráadásul Gipsztigrissel régi barátság köti össze.

– Szerintem nincs még egy olyan ember az országban, aki ilyen rendszeresen csobban – mondta lapunknak a „Nemzet Rozmára”. – Én még erre a közösségi mártózásra is felkészültem, tegnap például a Római parton úsztam 20 percet felfelé. Ott szoktam edzeni, felkészülni, s szinte minden héten vannak bemutatóim.

Ifj. Schirilla György szerint a jeges úszáshoz, mártózáshoz elsősorban pszichés bátorság kell, s persze nem árt, ha az ember elhiszi: sikerülni fog, mert azért menet közben akad nehézség bőven, például előfordul, hogy az embernek teljesen lefagy a keze-lába. Szükséges a jó kondíció és egészség is, vérnyomás- és cukorbetegeknek nem ajánlott a téli mutatvány.

Örömmel kell a vízbe lépni, hiszen befogad a tó, a folyó – tette hozzá a „Nemzet Rozmára”.

