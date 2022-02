A kanizsai szakember néhány tanáccsal is ellátta az ifjú hölgyeket. Szerinte a szép bőr eléréséhez elengedhetetlen a megfelelő hidratáltság, melyet belülről napi legalább két liter víz elfogyasztásával biztosíthatnak. Az arcbőrt viszont a lehető legkevesebb alkalommal érje csapvíz, helyette inkább különféle alkoholmentes tonikokat, többfázisú lemosókat használjanak, a smink eltávolításhoz az úgynevezett micellás víz ajánlott. S, hogy mi is az a micella? Ez a kifejezés egy apró gömböcskét jelent, ami mágnesként vonzza magához a zsíroldékony anyagokat, magába zárja azokat és így távolítja el a faggyút, sminket és a szennyeződéseket.

– Ezután következhet a primer használata – folytatta. – Ez a számtalan márkában és minőségben kapható termék feltölti a szabad szemmel nem látható pórusokat, kisimítja, selymes tapintásúvá varázsolja a bőrt, így készíti elő az arcbőrt a tökéletes alapozáshoz. Sőt használatával kevesebb alapozóra lesz szüksége a fiataloknak. Többféle textúrában kapható: van krém-, gél- és púderváltozat is. Ideális a száraz bőrűeknek is, mivel a bőrre kenve védőréteget képez, így meggátolja, hogy még inkább kiszáradjon.

Szokol Kata hozzátette: a mai lányok pontosan tisztában vannak azzal, hogy a bizonyos viseletekhez milyen sminket válasszanak. Viszont arra azért érdemes figyelni, hogy az elegáns ruha mellé elkészített smink nem passzol a bikinis fotózáshoz. Ezen kívül a sminknek használt termékekben legyen napvédő faktor, mely megvédi a nyári és téli káros sugárzásoktól a bőrt, így nem öregíti azt. A fotózások alkalmával bátran használhatnak a hölgyek sminkfixálót, ami tartóssá teszi az elkészült sminket.

Aki szeretne jelentkezni a szépségversenyre, még megteheti. A Mediaworks Hungary Zrt. negyedik alkalommal indította el a Tündérszépek országos szépségversenyt, amelyre a 18-29 év közötti hölgyek nevezését várják. A viadal megyei szinten indul, majd a regionális fordulókon keresztül jut el a legszebb 22 lány az országos döntőig.

A megyei fordulóba maximum harminc lány juthat be, ezért sem érdemes sokáig halogatni a nevezést. Saját portfólióval is lehet jelentkezni, de külön kérésre profi fotós is elkészítheti a sorozatot. Regisztrálni a zaol.hu oldalon keresztül is elérhető tunderszepek.hu felületen lehet.