Mint már hírt adtunk róla, most induló játékunkban arra keresünk választ, hogy olvasóink szerint melyek a megye legjobb vendéglátóhelyei. Legyen szó kávézóról, cukrászdáról, étteremről, sörözőről, borozóról, pubról, büféről, zenés-táncos szórakozóhelyről, pizzériáról, fagyizóról, trendi bárról vagy hagyományos kiskocsmáról, ha elnyeri a közönség tetszését, máris érdemes a jelölésre. A településtípusokat tekintve három kategóriában: a megyeszékhelyről, más zalai városokból és megyénk községeiből is lehet törzshelyet ajánlani.

Egy fárasztó hét végén lazítani a barátokkal, ünnepi vacsorára összeülni a családdal, dj-k ritmusára pörögni vagy élő zenére csápolni a klubban, esetleg "csak" egy jó kávé mellé letelepedni a belváros felkapott helyén: helyzettől és hangulattól is függ, merre veszi az irányt az ember, ha épp ideje és kedve is van egy kis kikapcsolódásra. A vendéglátás hazai, s azon belül zalai kínálata rengeteget fejlődött, színesedett az elmúlt évtizedekben, s ma már talán a legtöbb valós igényre találhatunk szimpatikus helyszínt megyénkben is. Merthogy néha kell egy kis közösségi kikapcsolódás Nem volt ez másként régen sem (archív képünk a megyeszékhelyen készült csaknem három és fél évtizeddel ezelőtt), manapság pedig az új irányzatok, a minőségi vendéglátás terjedése jóvoltából szinte zavarbaejtően széles a választék.

Nos, játékunkban ezeket az ikonikus, felkapott, vagy épp ellenkezőleg: kevésbé trendi, csendes, mégis szerethető helyszíneket keressük, mégpedig olvasóink ajánlásai alapján. Törzshely 2022 játékunk első, február 14-ig tartó szakaszában jelöléseket várunk, hogy megtudjuk, melyek olvasóink kedvenc zalai vendéglátóhelyei. Február 28-tól pedig indul majd a szavazással egybekötött nyereményjáték, ahol a szavazók között nettó százezer forint értékű pénznyereményt sorsolunk ki, míg a legtöbb voksot kapott Törzshelyek milliós értékű reklámcsomagot nyerhetnek. Részletek, játékszabályzat és nevezés a zaol.hu/törzshely oldalon.