Szombaton és vasárnap a Balatoni Kör éttermei, borászatai, pálinkaés sörfőzdéi mutatkoznak be. A rendezvénysátorban az első napon az Ann and Richard Music, másnap pedig a Vagabond trió szórakoztatja a közönséget 14 és 18 óra között. A program idején az északi szárny és a pálmaház is díjmentesen látogatható.