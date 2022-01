A legelső szépségek

Közel harminchárom évvel ezelőtt, egy júliusi napon a zalaegerszegi Arany Bárány Télikertjében huszonnégy fiatal lány sorakozott fel. Talpig sminkben és teli izgalommal várták, hogy kihirdessék a legelső Zala Szépét. Volt köztük modellalkatú, vidám, babaarcú és természetes szépség is – mint később kiderült, a zsűrit az utóbbi tulajdonság fogta meg a legjobban. 1989-ben az akkor 16 éves Kun Edit fejére került a korona. De még milyen! A lélegzetelállító ékszert Böjte Katalin ötvösmester készítette, kifejezetten a Zala Szépe szépségversenyre.

Kun Edit estélyi ruhában Fotó: ZH archív

A Zalai Hírlap első versenye óriási népszerűségnek örvendett, így nem volt kérdés, lesz-e folytatás. 1990-ben, már a Hevesi Sándor Színházban sorakoztak fel a megye legszebb teremtései. Az akkori tudósítás szerint, a nézőtér zsúfolásig tele volt, az átöltözések alatt pedig a színház művészei szórakoztatták a közönséget, valamint Katona Klári is fellépett. A versenyt végül Vörös Judit nyerte, aki a korona mellett, egy ötnapos isztambuli utazással is gazdagodott.

Vörös Judit és udvarhölgyei Fotó: ZH Archív

Valódi tündérmesék váltak valóra

A későbbi versenyek szintén hatalmas érdeklődés mellett zajlottak, főleg azután, hogy a kétezres évek legelején egy nagykanizsai lány álma válhatott valóra. Arról már korábban is írtunk, hogy eddig összesen ketten kapták meg Európa legszebb nőjének címét: Simon Erzsébet 1929-ben, illetve Laky Zsuzsanna, 2003-ban. A két hölgyben nemcsak ez a közös, hanem az is, hogy mindketten Zala megyéből származtak. Zsuzsi sikere óriási szenzációnak számított, ám nem itt láthattuk őt először: három évvel korábban, 2000-ben a Zala Szépe versenyen is őt választották a legszebbnek.

Tótpeti Lili Fotó: Szakony Attila

A legutolsó Zala Szépe 2016-ban került megrendezésre - akkor Szalai Kata fejére kerülhetett a korona – ám ez nem jelenti azt, hogy a gyönyörű zalai lányok nem állhatnak ki a közönség elé. 2019-ben új fejezet nyílt: elindult az első Tündérszépek szépségverseny, s e szűk idő alatt máris hallhattunk egy újabb helyi sikertörténetet. Tótpeti Lili 2020-ban nemcsak a megyei, de az országos megmérettetésen is győzött, egy évvel később pedig a Miss World Hungary döntőjében is őt választották a legszebbnek. Ha te is részese szeretnél lenni egy valódi tündérmesének, jelentkezz a 2022-es megmérettetésre!

Szalai Kata az utolsó Zala Szépe (középen) Fotó: ZH Archív

Galériánkban a Zala Szépe versenyek kulisszái mögé tekintetnek be. Nemcsak az első, 1989-es, hanem az 1990-es, a 2000-res, a 2006-os, a 2014-es és a 2016-os szépségversenyről is hoztunk képeket!