– Totó csodával határos módon megmenekült, amikor a madárinfluenza járvány miatt az összes madaramat el kellett pusztítani, akár új nevet is kaphatna, hívhatnám Luckynak is, annyira szerencsés – meséli Rigó Gábor, a keszthelyi Madárpark vezetője a likebalaton.hu-nak.

– Szeptemberben azt gondoltam, Totónak itt az ideje visszamenni a Balatonra, még jó idő volt, be tudott volna illeszkedni a hattyúcsapatba. Bár nagyon kötődtem hozzá, azt gondoltam, neki szabadon kell élnie. Totó azonban nem gondolta ezt – nevet Gábor, akinek az őszi madárinfluenza járvány miatt Totón kívül nem maradt egy madara sem.

– Totó imád kocsikázni, így addig nem volt gond, míg be kellett szállni a kocsimba, de a Balatonnál valósággal megrettent. Többször próbálkoztam otthagyni, de nemcsak a hattyúktól, hanem még a sirályoktól is félt. Bújt a lábamhoz, nem akart eltávolodni tőlem, ráadásul a vízen levő hattyúk is felfújták magukat. Beláttam, hogy ebből nem lesz befogadás, féltettem Totót, aki szinte iszkolt vissza a kocsihoz. Imád autózni, megemeli a szárnyát, azzal jelez, hogy emeljem fel, a csomagtartóba teszem, vezetés közben pedig előrenyújtja a nyakát, és szinte velem együtt figyeli az utat.

Érdekes, hogy a parkban is csak azokat a madarakat tudta elfogadni, akikkel egy boxban volt, ha kijött a nagy tóra, ott mindig történt valami galiba. Vagy ő akart nekimenni egy másik madárnak, vagy vele cirkuszolt valaki. A balatoni esetek után egyre jobban ragaszkodott hozzám, sokszor vittem haza esténként a parkból, volt, hogy hetekig otthon volt nálunk, aztán pár napra visszavittem, leginkább azért, hogy jobban megtisztítsa a tollait, mert az udvaron otthon nincs nagy tó, egy nagyobb lavórban tudott csak fürdeni.

