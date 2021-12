Bosszantó, amikor végre nekiállunk takarítani, kinyitjuk a szekrényajtót, és meglátjuk, hogy nincs otthon tisztítószerünk. Ekkor kereshetünk alternatív szereket, amelyeket fel tudunk használni! Például egy tubus fogkrémmel is tudunk varázsolni, ugyanis a csapokat és a vasaló talpát is olyan csillogóvá tudja tenni, mintha új lenne! Aztán nagy hasznukra lehet a borotvahab is, ugyanis egyszerűen el tudjuk vele távolítani a tükrökről az ujjlenyomatokat. A fürdőszobában pedig ajánlott is ezzel pucolni, hiszen párataszítóvá válik a felület.

A borotvahab segítségével egyszerűen el tudjuk távolítani a tükrökről az ujjlenyomatokat Fotó: Stock