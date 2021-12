A könyvajánlóhoz a lenti városi könyvtár munkatársai segítségét kértük.

– A gyerekeknek szól, de felnőtteknek is ajánlott Aurélie Chien Chow Chine könyve, a Gaston érzelmei – Duzzogok. Gaston egy unikornis, aki néha boldog, néha fél vagy durcás. A könyv arról szól, hogy Gaston mihez kezd az érzelmeivel, a kötet 3 éves kortól ajánlott – kezdte Bagladi Mónika. – Nagyobbaknak ajánlom a Merlin és bandája – Lovagkor újratöltve című könyvet, melyben középkori történetek olvashatók humorral töltve, illetve Zalka Csenge Virágtól a Törpeszarvas és a déli álom népmesegyűjteményt. A könyv azért a gyerekért és felnőttért szól, aki még nem felejtette el, hogy valaha nagy kópé volt és arra várt, hogy szeressék. Kamaszoknak és szülőknek íródott az Az is oké, ha nem minden oké című könyv, tele ötlettel közösségi médiáról, zaklatásról, depresszióról, tudatosságról.

– Új romantikus regényfolyam Julia Quinntől a Rokesby család tagjainak története Bridgertonék után – vette át a szót Baksa Melinda. – Izgalmas krimi Lee Child tollából az új Jack Reacher-sztori, a Megérte meghalni. Most egy nebraskai kisvárosban egy helyi bűnbandát leplez le. Ma is aktuális a fél évszázada megjelent Dűne, melynek új filmváltozata is készült idén. A tudatosságra tanít és a hulladékcsökkentésről szól Tóth Andi: Dobd ki a szemetest című könyve gyakorlatias példákkal. Akik pedig a zenét is szeretik, nekik jó választás Bauer Barbara életrajzi ihletésű könyve, a Most élsz – Máté Péter és egy igaz szerelem regénye. Saját életéből merít Náray Tamás a Volt egyszer egy varrodám című, második regényében, mely élvezetes olvasmány a 21. századról.

Baksa Melinda az olvasósarokban. Forrás: Korosa Titanilla

A televíziós csatornák az ünnepekhez közeledve több animációs filmet vetítenek, illetve veszik elő a régi, kedvenc klasszikusokat. Évek óta nincs karácsony Kevin nélkül, várhatóan képernyőre kerül a Reszkessetek, betörők!, illetve az Igazából szerelem vagy a Holiday. A nagy univerzumok is helyet kapnak ilyenkor a kínálatban, mint a Harry Potter- filmek, a Hobbit vagy a Gyűrűk ura-trilógia. Karácsonykor debütál az egyik tv-csatornán az új Sissi-sorozat.

A decemberi mozis premierek közt látható lesz a Nagykarácsony című magyar vígjáték, feltűnik a Pók­ember a Nincs hazaút résszel, és visszatér Neo, jön az új Mátrix-film, a Feltámadások. Emellett itt a West Side Story új feldolgozása, a krimik kedvelőinek pedig a Hajtóvadászat, mely Jussi Adler-Olsen bestsellersorozatának az adaptációja.