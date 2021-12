Ennek nagyon egyszerű oka van: ha a motor és a benne keringő olaj nem tud kellően átmelegedni, akkor a motortérben és a kipufogórendszerben kicsapódó kondenzvíz nem párolog el, ehelyett reakcióba lép az amúgy is dús keverék égéstermékével, és emiatt a savas folyadék bekerül az olajba és a kipufogórendszerbe. Ennek következményeiből sokáig semmi nem látszik. Az is megeshet, hogy több ezer kilométer után az olajszintje sem csökken. Ez nem feltétlenül jelzi a motor kiváló állapotát, ugyanis gyarapodik az elégetlen üzemanyagtól és a kondenzátumtól. A savas és szennyezett olajnak csökken a kenőképessége, ráadásul korrozív, így a megtett kilométerekhez képest többszörös kopás a következmény rövid idő alatt.

Egy hidegindítás több tíz kilométeres táv megtételének számít, hiszen a motor életében a mechanikai kopások két­harmadát hidegen szenvedi el. Hosszabb állás után a kopás fokozottabb, hiszen az olaj teljesen visszafolyik a motortér aljába, és másodperceknek kell eltelnie, mire mindenhova eljut. Nagyon fontos, hogy a motornak legyen ideje elérni az üzemi hőfokát, mert enélkül nagyon hamar elöregszik az olaj a koromtól és a kicsapódó kondenzvíztől. Rövid utas használat mellett a gyári előírásnál sokkal gyakoribb olajcsere (vagy az utólag beépített állófűtés, motormelegítő) lehet a megoldás. Ezért nem szabad spórolni az olajcserén, ne tartsuk magunkat a kezelési könyvben ajánlott 25-30 ezer kilométeres csereperiódushoz.

Az előbb említett károk csökkenthetők a megfelelő bemelegítéssel.

Szívó benzinmotort nem érdemes álló helyzetben járatni, a legnagyobb hidegben is néhány másodperc után induljunk és 2000-2500-as fordulaton tartsuk a motort. A túl alacsony fordulatszám is kerülendő, mert káros, akár a motor túlzott pörgetése. Dízelmotornál nagy hidegben már célszerű akár egy percig is álló helyzetben időt hagyni a motornak, de ennél többet nem, mert olyan alacsony a dízelek hővesztesége, hogy soha nem fog így bemelegedni. Elindulás után a teendő hasonló, mint a benzineseknél; az első kilométerek alatt fokozatos terhelés, és kerülendő a túl alacsony fordulat is, mert ekkor nem csupán nagy terhelésnek tesszük ki a motor különböző alkatrészeit, de az olajnyomás és ezzel együtt a kenés is jóval kisebb, mint magasabb fordulaton. Azt, hogy mikor éri el üzemi hőfokát a motor, nehéz megmondani, mert sok autóból már hiányzik a vízhőfokmérő, csak a visszajelző fény jelez, ami eltűnik, ha a hűtővíz meleg, de ekkor a motorolaj még nagy valószínűséggel közel sincs üzemi hőfokon.

AZ ADAC, illetve az ÖAMTC kísérletei szerint mínusz Celsius 10 fokban az álló helyzetben járatott motornál négy perccel később csupán 3 fokkal volt melegebb a motorolaj, miközben az utastérbe már 13 Celsius-fokos levegőt fúj a ventilátor, és ez nagyon megtévesztő következtetésre készteti az autóst.