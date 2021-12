Ezer kilométer felett van az a távolság, amit közösen megtettek annak érdekében, hogy megfelelő túraútvonalakat találjanak az ez iránt érdeklődőknek. Hétköznapi életük részévé vált a természet. Réka /aki főállásban fodrász/ fejéből pattant ki a gondolat, hogy mi lenne, ha túrákat szerveznének.

Márciusban lesz öt éve, hogy programjuk útjára indult

- A zalai táj felveszi a versenyt természeti szépségeiben az ország bármelyik részével. Mivel Zala megye nincs sűrűn ellátva turista utakkal és rendezvényekkel, úgy gondoltuk, megmutatjuk az embereknek azt a sok szépséget, amit megyénk nyújtani tud az érdeklődők számára. Először vezetett túrákat szerveztünk, ahová barátokat és ismerősöket hívtunk meg. Ezután készítettem el a "Bakancsos túráim" facebook oldalt, ahol az itt készült élményeinket osztottam meg. Majd ezt az oldalt egyre többen kezdték el követni - kezdte Réka.

Miskolczi Réka és párja, Magasházi ZsoltForrás: Miskolczi Réka

- Először a kehidakustányi szőlőhegyekbe vittük kirándulni az érdeklődőket, majd ebből jött az ötlet, hogy teljesítménytúrát szervezzünk.

A zalai körtúrákat hat távon indítottuk, öt kilométertől kezdve harminc kilométerig. Mivel a túra sikeres volt, egyre több hasonló kirándulást kezdtünk szervezni. Az elismerő vélemények arra buzdítottak bennünket, hogy minden hónapban több ilyen utat is lebonyolítsunk - mondta Zsolt.

- Egy túrára már négy-öt nappal előtte felkészülünk és igyekszünk minden korosztálynak túrázási lehetőséget adni. Például három - öt kilométeres távokat is szervezünk a kisgyermekes családok miatt, hogy ők is akadály nélkül tudják teljesíteni a kiszabott távolságot. Van, hogy a túrák alkalmával gulyást főzünk, ezzel megkínálva a csapatot. Legfiatalabb túrázóink kenguruban érkeznek, de előfordul olyan három éves is, aki simán letotyogja az öt kilométert. Nyolcvan éves kirándulónk is akad, a felső határ súrolja a kilencven évet - mondta Zsolt.

Forrás: Bakancsos túráim / Miskolczi Réka

A jelenlegi helyzetben sajnos a vírus itt is rányomta bélyegét összejöveteleikre. Míg előtte több százan vettek részt a kirándulásokon, most ez a szám a felére csökkent. Ettől függetlenül a túrázás, a friss levegő nagyon egészséges, aki teheti, keresse fel Zala megye csodás túraútvonalait.