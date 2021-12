Azonban semmi esetre se essünk túlzásba a dekorációval. Hiszen a hálószoba berendezésénél célunk, hogy egyszerűt, letisztultat és időtállót alkossunk. A túlzásba vitt dekorálással ezt nehéz megvalósítani, ezért a legjobb, ha minimálisra fogjuk a díszítést. Részesítsük előnyben a zöldnövényeket, a személyes emléktárgyakat és képeket a dekorálásnál. A jó minőségű ágynemű meglepően fontos, ügyeljünk erre is, hiszen nemcsak egészségügyi és kényelmi szempontból van jelentősége, de a hálószoba összképét is nagyban befolyásolja. Ne csak a takaró- és párnahuzatból válasszunk minőségi darabokat, hanem az ágytakaróból és a díszpárnákból is.