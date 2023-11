A zalaegerszegi metalcore zenekar a Junkiessal járt közös turnén, melynek utolsó állomása Székesfehérvár volt, adták hírül közösségi oldalukon.

Az egerszegi csapat egyébként új lemezzel is jelentkezik idén, mely a Végtelen Mint az Óceán címet kapta. A zenekar alapítója, Csiszár Ádám korábban a Zaol-podcast adásában is szerepelt, ahol az új nagylemezről is megosztott információkat. Az adás ITT hallgatható vissza.