A Lovecrose metalcore zenekar ismerős lehet a zalaiaknak, a metálzenét kedvelők körében egészen biztos. A zenekar sorra járta a településeket a nyáron és szórakoztatta közönségét. Most azonban bejelentett néhány információt is közelgő lemezéről. Az album a "Végtelen Mint Az Óceán" nevet kapta és 11 dalt fog tartalmazni. A megjelenéssel még egy kicsit várni kell, egészen pontosan november 3-án jelenik meg fizikai és online formában is. Tehát a hagyományos cd-t kedvelőknek és korszerű streaming-et hallgatóknak sem kell búsulniuk.