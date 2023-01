Néhány évvel ezelőtt nehéz időszak következett az együttes életében, hiszen nemcsak a zenekar oszlopos tagját, hanem legjobb barátjukat is elveszítették. Ahogy közösségi oldalukon is írják, 15-16 évesen kezdték a zenélést, nem voltak konkrét, nagy céljaik, csak zenélni szerettek volna. Együtt buktak és együtt élték át életük legszebb pillanatait is, legjobb barátokként pedig mindig segítő kezet nyújtottak egymás számára. Úgy tűnt, megállíthatatlanok, azt csinálták, amit a legjobban szeretnek – az élet azonban, tudjuk, néha kegyetlen tud lenni. Így volt ez a zenekar életében is, két éve ugyanis felfoghatatlan tragédia történt: elveszítették legjobb barátjukat, zenésztársukat, a világ pedig egy csodálatos emberrel lett szegényebb, amikor Örs a mennyországba költözött. A rajongók is érthetetlenül álltak a dolog előtt és mindenki hatalmas fájdalmat érzett.

Örs halála előtt három dalt énekelt fel, amiből kettő azóta megjelent.

– Tudnotok kell, ezek félkész állapotban voltak és be kellett fejezni őket. Ez nem egy gyári munka, ahol futószalagon lehet dalokat termelni, minden egyes dal befejezése komoly munkát igényelt és annál is komolyabb lelki megterheléssel járt. Az Útvesztő készítése közben azt éreztük, teljesen felemészt minket a munka és a gyász, kezdtük elfelejteni a céljainkat és a zenélés szeretetét, azt, ami 16 éve összetartotta ezt a csapatot jóban-rosszban – írja közösségi oldalán az AWS.

Most pedig minden erejüket összeszedték, és habár Örs nélkül soha nem lesznek az a zenekar, akik előtte voltak, folytatják a munkát. Szeretnék ápolni és tovább vinni, amit együtt kezdtek el. Az új frontember Stefán Tomi, a zenekar régi barátja. Az új dal címe pedig az Odaát, amelyet könnyek nélkül nem lehet végig hallgatni.

– Sokáig nem volt világos, hogy merre tovább, de Tomi szemében pont ugyanazt a fanatikus elhivatottságot látjuk, ami minket is jellemzett az elmúlt 16 évben. Örs hiánya egész életünkben elkísér minket, emléke ott lesz velünk minden koncerten, minden hangban és szóban. Az AWS története folytatódik, együtt megyünk tovább, értetek, önmagunkért, egymásért és Örsért – zárják megható gondolataikat a közösségi oldalon.