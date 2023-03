A zöld-fehérek hangulata amúgy sem lehet rózsás: noha az idei első nyolc találkozójukon veretlenek maradtak, ezt követően viszont egymás után kétszer is alulmaradtak. A leverkuseni 2-0-s vereséget követően ugyanis a Puskás Akadémia is legyőzte a Ferencvárost, amely néhány kulcsemberét pihentette a bajnoki összecsapáson. Ezzel szemben a gyógyszergyáriak remek főpróbát tartottak, mivel úgy nyertek 3-2-re a Werder Bremen vendégeként, hogy több kulcsjátékosukat - így Florian Wirtzet és Patrik Schicket - nélkülözték. A Bundesliga kilencedik helyezettje ráadásul erősebb összeállításban készülhet az egy héttel ezelőtti találkozóhoz képest, mert az akkor eltiltott Exequiel Palacios és Robert Andrich visszatérhet, ráadásul az akkor fegyelmi okok miatt nélkülözött Mitchel Bakker is újra szerepet kaphat.

Bár a Ferencvárosnak mindenképpen támadnia kell, hogy minél előbb csökkentse hátrányát riválisával szemben, azonban mindezt mégis óvatosan kell tennie, mert a Leverkusen egyik legnagyobb erénye éppen a gyors támadásvezetés. Azaz ha túlságosan kinyílna a magyar csapat, azt könnyen megbüntetheti az ellenfele, amely magabiztos előnye birtokában a számára legelőnyösebb taktikával kezdheti a mérkőzést, éppen ezért a támadás és a biztos védekezés közti egyensúly megtalálása kulcskérdés lesz a Ferencváros számára.

A Ferencváros játékosai edzenek a Puskás Arénában 2023. március 15-én

Fotós: Illyés Tibor / Forrás: MTI

Ami biztató lehet a sorozatban ötödik bajnoki címükre hajtó zöld-fehéreknek, hogy egyrészt idegenben a 2-0-s kudarc ellenére sem játszottak alárendelt szerepet, a riválisnak kidolgozott helyzete jószerivel nem is volt, másrészt a Puskás Arénában vélhetően telt ház buzdítja majd a csapatot, amelynek nagy erőt adhat a közönség támogatása.

Csercseszov: 13 felnőtt játékossal kell helytállnunk

Sztanyiszlav Csercseszov vezetőedző szerint annak ellenére helyt kell állnia a Ferencvárosnak a Bayer Leverkusen ellen, hogy mindössze 13 bevethető felnőtt játékosa van a labdarúgó Európa-liga nyolcaddöntőjének csütörtöki visszavágóján.

Senki nem épült fel a sérült futballistáink közül, így 13 felnőtt játékosunk bevethető, a többiek utánpótláskorú labdarúgók, de ennek ellenére helyt kell állnunk, csak ez számít

- mondta szerdai sajtótájékoztatóján az MTI érdeklődésére az orosz szakember, aki öt tanítványára sérülés, Botka Endrére pedig eltiltás miatt nem számíthat.

Csercseszov kifejtette: kétgólos hátrányban fontos az agresszivitás és a támadó szellem, tisztában is vannak azzal, hogy hajtaniuk kell, másrészt viszont jelezte azt is, hogy nem szabad túlságosan kitámadniuk sem, mert azt az ellenfél könnyen megbüntetheti.

Mindenki tudja mit jelent a 0-2: nekünk minimum két gólt kell szereznünk. Idegenben játék szempontjából sikerült megvalósítani, amit akartunk, de a Bayer nagyon hatékony volt, mi pedig nem szereztünk gólt a kevés helyzetünkből. A szurkolóink jobbak voltak Leverkusenben, mint a csapat, de remélem, ezúttal együtt sikerül kivívni a győzelmet

- összegzett Csercseszov.

Sztanyiszlav Csercseszov, a Ferencváros vezetõedzője (b) és Dibusz Dénes kapus (j) a labdarúgócsapat sajtótájékoztatóján a Puskás Arénában 2023. március 15-én

Fotós: Illyés Tibor / Forrás: MTI

A játékosok részéről Dibusz Dénes arról beszélt, hogy sose jó vereséggel készülni egy ilyen fontos mérkőzésre, de a Puskás Akadémia elleni találkozót lezárták, mindenki tiszta lapot nyitott hétfőn.

Csak egy cél lebeg a szemünk előtt, hogy győzelemmel zárjuk a csütörtöki meccset és kivívjuk a továbbjutást

- jelentette ki a válogatott kapus, aki szerint kiváló a sorozat döntőjének is otthont adó Puskás Aréna talaja.

A visszavágó 21 órakor a portugál Artur Dias sípjelére indul. A továbbjutó együttes negyeddöntős ellenfele a pénteken 13 órakor kezdődő sorsoláson derül ki, a finálét május 31-én éppen a Puskás Arénában rendezik.

Xabi Alonso: nagyon koncentrálnunk kell

Xabi Alonso vezetőedző szerint a Bayer Leverkusen labdarúgócsapatának a kétgólos előnye ellenére nagyon koncentrálnia kell csütörtökön a Ferencváros elleni Európa-liga nyolcaddöntő visszavágóján.

Intenzív mérkőzésre számítok, amelyen jól kell játszanunk, mert erős ellenfél a magyar bajnok. Mindenre fel kell készülnünk

- fogalmazott szerdai sajtótájékoztatóján a játékosként a spanyol válogatottal világ- és kétszeres Európa-bajnok szakember.

Xabi Alonso, a Bayer Leverkusen vezetőedzője a labdarúgócsapat sajtótájékoztatóján a Puskás Arénában 2023. március 15-én

Fotós: Illyés Tibor / Forrás: MTI

Xabi Alonso az MTI érdeklődésére úgy fogalmazott, hogy lenyűgöző a Puskás Aréna, de arra még nem gondol, hogy a döntőt is a legnagyobb magyar stadionban rendezik majd május 31-én, mert odáig még nagyon hosszú út vezet.

Most csakis erre a mérkőzésre koncentrálunk, mert nagyon oda kell figyelnünk, kontrollálni szeretnénk a játékot

- jelentette ki a 41 éves tréner.

A Bayer Leverkusen csapatkapitánya, Lukas Hradecky arról beszélt, hogy a magyar szurkolók nagyon szenvedélyesen bíztatják a csapatukat, így kiváló hangulat lesz, de erre felkészültek.

Nagyon tetszik a csapat elmúlt hetekben mutatott mentalitása, ezt kell tovább vinnünk

- mondta a pozsonyi születésű finn válogatott kapus, aki szerint a továbbjutás kiharcolásához kulcsfontosságú lesz, hogy jól védekezzen a német együttes.

