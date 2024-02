A magyar fotóművészet fő művei a Városligetben A Magyar Fotográfiai Múzeum kiemelkedő alkotásaiból nyílt kiállítás csütörtökön a városligeti Millennium Háza Neo Kortárs Művészeti Terében. A tárlaton mások mellett André Kertész, Moholy-Nagy László, Brassai és Robert Capa művei is szerepelnek. „Százhetven év magyar fotográfiáit fogjuk látni a Mélység/élesség című kiállításon. A fotók a valóságot ábrázolják, a fényképekkel a művészek dokumentálnak, jelentést adnak a múltnak” – mondta Csák János kulturális és innovációs miniszter a tárlat megnyitóján. Baki Péter kurátor, a Magyar Fotográfiai Múzeum igazgatója arról beszélt, hogy a tárlaton 150 kiemelkedő képet mutatnak be a kecskeméti Magyar Fotográfiai Múzeum 700 ezres gyűjteményéből, hét tematikus csoport mentén. Emellett az érdeklődők fotótechnikai eszközöket, különleges fényképezőgépeket is láthatnak.