Az új évadban is számos programmal várja a gyerekeket a Müpa

Az új évadban is számos programot kínál a gyerekeknek a Müpa, amely a 2023/24-es szezon során több visszatérő családi és ifjúsági programmal, továbbá új előadásokkal várja a közönséget. Csengery Dániel Holle anyó című műve, a Petőfi & Co. és a Végvárak, vitézek című előadás is látható lesz.

A Müpa (másként Müpa Budapest, korábbi nevén pedig a Művészetek Palotája) esti kivilágításban, változó színű külső megjelenésben, a főváros IX. kerületében a Duna-parton Forrás: MTVA/Bizományosi Fotó: Jászai Csaba

A kulturális intézmény kiemelt küldetésének tekinti, hogy szerepet vállaljon az elkövetkező nemzedékek kulturális nevelésében, ennek megfelelően jelentős figyelmet szentel a Müpa Junior programjainak, amelyek minden korosztály számára egyedi foglalkozásokat kínálnak - áll a Müpa MTI-hez eljuttatott keddi közleményében. Mint írják, a Müpa felelősségének érzi, hogy megóvja és továbbadja kultúránkat a következő generációknak, ezért rendszeresen szervez olyan foglalkozásokat a fiatalabb korosztály számára, amelyek érzékennyé teszik őket a világ történéseire. Az idei programban szerepel Csengery Dániel Holle anyó című műve, amely a Müpa 2020-as zeneműpályázatának gyermekopera kategóriájában nyert díjat. A klasszikus Grimm-mesén alapuló előadás az operát ismerteti meg a gyerekekkel. A Petőfi & Co. című előadáson az ifjúság Petőfi Sándor életműve és a zene kapcsolatát ismerheti meg. Banai Sára operaénekes vezetésével olyan kérdésekre keresik együtt a választ, mint például hogyan jelenik meg a népdalok nyelvezete Petőfinél vagy hogyan viszonyul a kortárs zeneművészet a költő verseihez - áll a közleményben. A Magyar Nemzeti Táncegyüttes Végvárak, vitézek című előadása Fekete István műve, A koppányi aga testamentuma nyomán készül. A kalandos táncszínjátékban egyszerre elevenedik meg múltunk és jelenünk, miközben a táncművészet és Eredics Benjamin zenei megoldásainak találkozása összművészeti élményt kínál - áll a programok ismertetőjében. Mint kiemelik, a matinékoncertek új, Magyarok a világban című sorozatának előadásain olyan zeneszerzők kerülnek a középpontba, akik nemzetközileg is megkerülhetetlenné tették a magyar kultúrát. Novemberben megtudhatja a közönség, hogy miként jelenik meg Liszt Ferenc művészetében az európai hagyomány, decemberben pedig a világjáró Ligeti György és Afrika kapcsolata áll a középpontban. A szimfonikus zenekarok világával ismerteti meg az általános iskolásokat az Utazás Symphoniába. Kiderül többek között, hogy miért a vonós hangszerek tűnnek fel először a közönségnek, zenészek segítségével és az élőzene dallamain keresztül pedig a szimfonikus zenekarok kialakulásának történetét is megismerhetik az érdeklődők. A Babakoncerteken az élőzenével ismerkedhet meg a legfiatalabb korosztály, míg a Ringatón a népdalok és mondókák világát fedezhetik fel a résztvevők. A Tesz-vesz muzsika és a Tesz-vesz óvoda foglalkozásai hétköznapi tárgyak kreatív felhasználásával segítik a gyerekek zene iránti érdeklődésének ébrentartását, improvizációs készségük kibontakoztatását, a Zenebonán pedig kreatívan ismerhetik meg a hangszereket.

A MUS-E zenés foglalkozásain különböző művészeti ágakkal találkoznak a gyerekek, a Hetedhét táncház sorozatában pedig muzsikusok, hagyományőrző hangszeres mesterek és táncmesterek segítségével tehetik meg kezdő tánclépéseiket. Iskolás csoportokat vár az interaktív Zenés tízórai, míg a Minimatinén mesék, versek, lírai hangvételű történetek elevenednek meg. Szintén az iskolásokat várja a Hangulatkoncertek mintájára szerveződő Hangulat Junior, a komplex zenei élményt nyújtó Iskoláskoncertek, valamint a gimnáziumi irodalom-tananyaghoz kapcsolódó tematikával zajló Literárium Junior. A Cifra Palota című program nemcsak a gyerekeket, hanem az egész családot várja zenei és kreatív készségfejlesztő foglalkozásaival - áll a közleményben. A Müpa családi és ifjúsági programjairól további információ a https://www.mupa.hu/programok/csaladi-es-ifjusagi-programok/aktualis-programok oldalon található meg.

