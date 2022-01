Látványos kiállítással ünnepli a magyar zsenialitást és a tudományos mérföldköveket 2022-ben a Millenáris. Az intézmény az Álmok álmodói 20 – Világraszóló magyarok, világformáló találmányok címmel februárban megnyíló tárlattal hozza közelebb a látogatókhoz a világszinten is meghatározó magyar vívmányokat.

Bemutatkozik a 85 évvel ezelőtt Nobel-díjjal jutalmazott Szent-Györgyi Albert C-vitaminja és Kempelen Farkas korát jóval megelőző beszélőgépe is. A jelent többek között a koronavírus elleni küzdelem, a hálózatelmélet és az űrtechnológia területén kiemelkedőt alkotó felfedezések képviselik.

Közel 600 géniusz, valamint a mai életünket is meghatározó találmányaik ismerhetőek meg a kiállításon. A 6000 négyzetméteres látogatói térben az is megtudható, hogy a magyar szellemi hozzájárulásnak mekkora szerepe van az elektromos autózásban, a napenergia hasznosításában vagy éppen a számítógépek világában. Nem is beszélve arról, hogy milyen lenne a világ biztonsági gyufa, golyóstoll, poroltó, transzformátor vagy vízóra nélkül.

A 2022 februárjában a budapesti Millenárison nyíló Álmok álmodói 20 – Világraszóló magyarok, világformáló találmányok című időszakos tárlat célja, hogy felhívja a figyelmet az innováció és a tudomány szerepére, és mintát mutatva inspirálja a jövő feltalálóit.

Dankó Virág, a kiállítást megvalósító Millenáris ügyvezető igazgatója elmondta, egy kivételes újítás legtöbbször egy konkrét probléma megoldásaként születik meg. Kiemelte, úgy tűnik, mi magyarok jók vagyunk ebben, hiszen kimagaslóan sok jelentős találmányt, kutatást tudnak bemutatni a kiállításon. Ezek mindegyike olyan választ adott egy-egy égető kérdésre, amellyel hozzájárultak a világ fejlődéséhez, és máig hatással vannak életünkre.

Szeretnénk inspirálni a fiatalokat, a jövő gondolkodóit. Izgalmas, interaktív látványterekkel készülünk, hogy ezzel is közelebb hozzuk a tudományos világot a látogatókhoz – fogalmazott.

Hazánk eddigi leglátogatottabb időszaki kiállításának, a 20 évvel ezelőtti Álmok álmodóinak a hagyományait követi, de ezúttal új megközelítésben, tudományterületek köré szervezve jelenik meg a tartalom a tárlaton. A témák között szerepel a mobilitás, ahol egy különleges autószalonban, műhelyben és dizájnstúdióban láthatóak a magyar újítások, emellett a vasúthálózat fejlődése is megelevenedik.

Az orvoslást és élettudományokat bemutató térben a múlt vívmányai mellett napjaink eredményei is helyet kapnak a járványtörténettől a nanotechnológiáig.

A kiállítótérben az infokommunikáció, valamint az ipar- és energiaszektor leleményei is bemutatkoznak Jedlik Ányos villanydelejes forgonyától az Eötvös-ingán és Bláthy Ottó villanyóráján keresztül az atomenergia hasznosítását lehetővé tevő eredményekig. A mezőgazdaság témája köré épített látványos részben többek között a precíziós gazdálkodásról és a vertikális farmokról tudhatnak meg többet a látogatók.

A tárlat egyik legizgalmasabb részének a tér tudománya nevet viselő kiállításrész ígérkezik. A matematika, a repüléstudomány, az űrkutatás kiemelkedő magyar hozzájárulásainak megismerését VR és dómvetítés fogja emlékezetessé tenni.

A 2001-ben átadott, 6,5 hektáron elterülő, változatos növényzetű parkokban gazdag Millenáris egész évben látogatható Forrás: Millenáris

Az Álmok álmodói 20 tudomány- és technikatörténeti kiállítás a most 20 éves, megújuló Millenáris legnagyszabásúbb rendezvénye, amely méltó helyet ad a sokszor a hétköznapjainkat is meghatározó, kiemelkedő felfedezéseknek, ráadásul mindez a hazai ipartörténet legendás helyszínén, a volt Ganz Villamossági Művek egykori épületében valósul meg.

További információ a kiállítással kapcsolatban a tárlat honlapján olvasható.