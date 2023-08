A Mészáros Alapítvány kuratóriuma képviseletében Sisa András elmondta, az alapítvány a havi 50 ezer helyett már 75 ezer forinttal támogatja a fiatalokat, a 4,8-as átlagot elérőket havi 100 ezerrel. Utóbbit tizenegy hallgató teljesítette – tudósít a veol.hu. Az alapítvány fontosnak tekinti a tudás, illetve a fiatalok támogatását a koronavírus-járvány után, az energiaválság és a szomszédban dúló háború ellenére is. Tóth Krisztina, a kuratórium új tagja úgy fogalmazott, az alapítvány legnagyobb sikere a tudás támogatása. Hozzátette, az alapítvány hét év alatt 1200 diákot több mint 700 millió forinttal támogatott, a mostani tanévben 169 fiatalt 121 millió forinttal. Szólt arról is, hogy a Mészáros Csoportnál 30 ezer kiváló szakember dolgozik, a csoport a gazdaság tíz ágazatában van jelen, és számos szegmensben a legkorszerűbb technológiákat alkalmazza. A csoport vállalatai a társadalmi felelősségvállalás tekintetében is élen járnak az országban, emellett Mészáros Lőrinc elkötelezett.

Nagyon fontos, hogy Magyarországon működnek olyan vállalatok, amelyek támogatják a fiatalokat, ebben kiemelkedik a Mészáros Csoport, illetve a Mészáros Lőrinc által létrehozott alapítvány

– hangsúlyozta Zsigmond Barna Pál. Az Európai Uniós Ügyek Minisztériumának parlamenti államtitkára hozzátette, lényeges a tehetséggondozás, a támogatás mellett fontos szerepe van a családnak, a közösségnek, a magyar nemzethez való tartozásnak. Hazánk helyzetéről azt mondta, mindannyiunk felelőssége a szuverenitás megőrzése, legfontosabb a magyar érdekek védelme. Cél a minél több országgal való gazdasági, kereskedelmi kapcsolat kiépítése, a gazdasági növekedés erősítése, amelyben alapvető szerepe van az államnak.