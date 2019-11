Látta már valaha, hogyan zajlik a behajtás a Kápolnapusztai Bivalyrezervátumban?

A rezervátum megosztott egy videót a behajtás pillanatairól a közösségi oldalán.

A felvételen megnézheti, hogyan vonul be a bivalycsorda az istálló körüli karámba. Mint írják, ezt az élményt látogatóik is átélhetik, ugyanakkor csakis kapu és villanypásztor mögül, így készült ez a videó is.

(Kiemelt képünket a videóból vágtuk.)