A Magyar Haltani Társaság folytatva a hagyományokat, a 2023-es évre is meghirdeti "AZ ÉV HALA" választást. A kitüntető címre ezúttal is három halfajt javasoltak, közülük a nyertes az lesz, amelyik a legtöbb szavazatot kapja 2022. december 31. déli 12 óráig. A jelölési elveknek megfelelően mindhárom faj őshonos vizeinkben, továbbá van közöttük védett és fogható faj is.

A három jelölt: Lápi póc (Umbra krameri), Sügér (Perca fluviatilis) és a Selymes durbincs (Gymnocephalus schraetser). Szavazni a Magyar Haltani Társaság oldalán, itt tudnak, valamint a halak ismeretőjét is itt találják.

Lápi póc

Sügér