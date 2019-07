Szerelmes versek egy fiatal költőtől – Pál Péter kötetét mutatták be Lendván

Kétidő címmel jelentette meg második verseskötetét Pál Péter muravidéki magyar költő. A mindössze 21 esztendős, jelenleg színművésznek tanuló fiatalember költeményeit még a múlt héten mutatták be a lendvai Bánffy Központban.

Pál Péter költő rendkívül fiatalon, mindössze 16 évesen jelentkezett első, Digitális freskók című kötetével. A mostani, negyven verset tartalmazó Kétidő struktúráját és témáit tekintve is egyértelműen folytatása a bemutatkozó kötetnek, ugyanakkor – mint Szemes Péter szerkesztő, esztéta, illetve Pál Péter mentora, a József Attila-díjas dr. Bence Lajos költő, szerkesztő, újságíró is kiemelte a kötetbemutató megnyitón – jóval csiszoltabb stílusú verseket, a korábbinál gazdagabb nyelvezetű költeményeket tár az olvasók elé.

A nagykanizsai Schmidt István Radnóti-díjas versmondó tanítványaként vers­mondóként is sikeres Pál Péter lírájában a szerelem a központi téma, de a fiatalságából fakadó érzelmi hullámzások, az elvágyódás és a hazatérés, a szülőföldhöz, családhoz való ragaszkodás is természetes módon kap helyet.

A most megjelent Kétidő című verseskötet eredetileg jóval több verset tartalmazott volna, ám a szerző és a szerkesztő közös szigorúan rostáló döntése alapján a Kétidő végül egy minőségi válogatást mutat Pál Péter elmúlt ötéves versírói tevékenységéből. GYF