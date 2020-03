Bedő István sikere a Bölcs-ész tanulmányi versenyen

A Kölcsey-gimnázium érettségi előtt álló diákja, Bedő István nyerte idén régészet kategóriában a Pázmány katolikus egyetem Bölcs-ész tanulmányi versenyét.

Az intézet honlapja szerint a hagyományos megmérettetésen (ez volt a hatodik kiírás) az irodalom és a történelem mellett először hirdettek művészettörténeti, valamint régészeti kategóriát is, utóbbi pedig kapóra jött Bedő Istvánnak.

– Az összes társadalomtudományt kedvelem, de a régészet különösen érdekel – fejtegette a fiatalember. – Rendszeresen indulok tanulmányi versenyeken, ezt a kiírást édesanyám találta az interneten. A viadal két írásbeli fordulóval kezdődött tavaly októberben és decemberben, a második feladat pedig különösen izgalmas volt: régészeti expedíció koncepcióját kellett kidolgozni. A döntőre az interneten beküldött dolgozatok sikere alapján válogatták a diákokat.

A végső megmérettetésen 45 perces kvíz, valamint fogalommeghatározás is várt a résztvevőkre, a legnagyobb izgalmat viszont egy prezentáció jelentette: István arról beszélt nyolc percben, hogy Zalalövőn az ókori Salla romjait miként lehetne igazán vonzó látványossággá fejleszteni.

– Kedvenc történelmi időszakom az ókor, ezen belül is Róma, ezért választottam ezt a témát – árulta el a későbbi győztes, aki egyébként lelkes múzeumba járóként is érdeklődik a téma iránt. Kimutatást is vezet, mostanáig 112 közgyűjteményben járt, természetesen nemcsak Magyarországon, de a nevezetes, századik látogatást például a nagykanizsai Thúry-múzeumnak tartogatta.

A fiatalember (aki a bölcs-ész versenyen egyébként egy szolnoki és egy szentendrei gimnazistát előzött meg közvetlenül) most az érettségire készül, történelemből természetesen emelt szinten, majd régészetet szeretne tanulni – e célból a Pázmány mellett a pécsi egyetemet, illetve az ELTE-t jelölte meg. A mostani versenyeredmény a felvételinél nem jelent pluszpontokat, szakmai kapcsolatai azonban bővültek általa: büszkén mesélte, hogy a zsűriben helyet foglaló egyetemi oktatók mindegyike visszajelölte ismerősnek az internetes közösségi oldalon, sőt van, akivel üzeneteket is váltottak azóta.

A Pázmányon pedig a bölcsészek versenyét természetesen megrendezik a következő tanévben is.