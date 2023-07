A Magyar falu programban vásárolta az önkormányzat még a 2021-es nyertes pályázat keretében a kilenc személyes, felszerelt, modern falugondnoki autót. Nagy szükség volt a járműre, tudtuk meg Soós Endréné polgármestertől.

– Nélkülözhetetlen a falubusz önkormányzatunk számára – mondta. – Sajnos a koronavírus-járvány nehezítette a gépjármű leszállítását, ezért csak idén februárban kaptuk meg. A falugondnoki szolgálatot pedig május 1-jével indítottuk el. Közben sajnos az iskolánk korábbi megszűnése után az intézményi konyhát is csak idén május végéig tudtuk működtetni, még társulási együttműködéssel sem sikerült fenntartani. Az óvodások és a szociális étkezők ellátása így is biztosított, Csesztreg önkormányzatával egyeztünk meg, onnan szállítjuk az ebédet minden nap, illetve az óvodásoknak a tízórait és az uzsonnát. E feladat ellátáshoz volt nagy szükség az új falugondnoki autóra, amit emellett a gyerekek szállítására is használunk.

Az eseményen jelen volt Vigh László, a térség országgyűlési képviselője, miniszteri biztos is, aki gratulált a hasznos gépjárműhöz, illetve arról beszélt, hogy a Magyar falu program többféle fejlesztést, beszerzést támogat, egyik legfontosabb ezek közül a falugondnoki busz megvásárlása, mellyel a falvakban élők számára többféle segítséget is tudnak nyújtani az önkormányzatok, civil szervezetek. Egyik ilyen az élelmiszer, vagy az ebéd kiszállítása gyerekeknek, időseknek, mozgáskorlátozottaknak.

– Fontos, hogy tovább folytassuk a faluprogramot, melyből 4 év ment le és 10 évre tervezzük – hangsúlyozta a politikus. – A következő 6 évben azt szeretnénk elérni, hogy minden utat, járdát, közintézményt felújítsunk a falvakban. Bízunk benne, hogy ha véget ér az ukrajnai háború, utána még több forrást tudunk a programba bevonni.