Nem titok, évek óta a Zalai Hírlap szépségekkel foglalkozó stábjának tagjaként van egyfajta rálátásom erre az igazán érdekes világra. Megannyi cikkben beszélgettünk a szépségiparban dolgozó szakemberekkel, étkezési tippeket adtunk, sőt felkerestünk dizájn tanácsadókat és sportolókat, akik megpróbálták arra ösztönözni a hölgyeket, hogy nevezzenek a Tündérszépek versenysorozatra. S persze a háttérben, az ismerősi és baráti körben igyekeztem őszintén, pusztán az ösztöneimre hallgatva biztatni az általam csinosnak gondolt lányokat. Falakba ütköztem: a mai 18-25 éves lányok jelentős hányada főleg az internetes közösségi oldalakon mutatja meg bátran, kevés ruhában külsejét és gyűjti a követőeket. Számukra az újság hasábjai tiltott területnek számítanak: a sajtótermék ugyanis eljut az idősebb generációhoz, a szomszéd nénihez, a nagyszülőkhöz, akik valószínűleg semmit sem sejtenek a virtuális életükről. Kisebb százalékuknak pedig talán az előbbi csoport miatt egyáltalán nincs önbizalma, sőt a testét és kisugárzását is próbálja elrejteni. És van egy nagyon szűk réteg, ahova talán Tótpeti Lili is tartozik, akik vidámak, energikusak és egyáltalán nem foglalkoznak azzal, mit gondol róluk a külvilág. A mindössze húszéves Lili végtelenül természetes, közvetlen és mellette határozott személyiség. Jól emlékszünk rá, amikor megnyerte a 2020-as Tündérszépek szépségversenyt, s nem sokkal később a Miss World Hungary viadalon is királynővé koronázták. Két lábbal a földön áll, nem szállt el, pedig azzal, hogy beválasztották a világ 40 legszebb nője közé, még ezt is megbocsájtottuk volna neki. Pedig őt is lehet követni a világhálón keresztül, mégis - talán neveltetéséből adódóan - tudja, hol a határ. A fiatal generáció számára jó példával szolgálhat, s talán a jövő szépségkirálynői is követhetnék ezen az úton.