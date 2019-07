Magyar tervezők ruhájában pompázhat Jared Leto

A divatőrült színész-énekesnek a NUBU készített ruhát.

A Thirty Seconds To Mars ma este adja karrierjének első magyarországi önálló koncertjét a Budapest Parkban. A színészi munkásságában is elismert – sőt, Oscar-díjjal is kitüntetett – frontember, Jared Leto egy korábbi interjúban elárulta, hogy nagyon szereti a lokál tervezők ruháit hordani.

Erre lett figyelmes a NUBU márka, akik kapva az alkalmon egy egész szettel kedveskednek neki. Jared Leto szívéhez egyébként is közel áll a divat – elég, ha csak a közelmúltra tekintünk vissza: a MET gálán nagy port kavart, hogy saját fejének másával jelent meg, de az amerikai énekesnő, Lana Del Rey mellett ő lett a Gucci egyik arca is.

A NUBU tervezői az outfit komponálásakor Leto egyik sikerfilmjét, a Szárnyas Fejvadász 2049-et és annak futurisztikus világát vették alapul.

Az együttműködésre az énekes is nyitott volt, így az öltözéket a ma esti Budapest Parkos koncert előtt át is adják neki.