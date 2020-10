Újra a Kékkörön: 2557 km-t fut le Szarvas Mátyás

Csütörtökön Szigligetről kezdi meg a III. Országos Kékkör Futást Szarvas Mátyás ultraterepfutó, aki eddig kétszer már teljesítette futva az útvonalat, azonban most egy kicsit erre is szeretne rátenni.

Szarvas Mátyásról tudni kell, hogy sportolói mivolta (extrém sportoló, Európa legmagasabb csúcsainak megmászója, világkupa győztes ultrafutó) mellett üzletember (tréner, előadó) is. Alapfoglalkozását tekintve pedagógus, aki Békés megye legnagyobb általános iskolájának korábbi igazgatója, négygyermekes családapa, aki évekkel ezelőtt Zalában telepedett le.

Egészen pontosan Vonyarcvashegyen, azonban a kihívások mindig is motiválták. Ezúttal október 8. és november 15. között egy világszinten is különleges extrém teljesítményre vállalkozott a 60 esztendős sportoló: immár harmadik alkalommal futja körbe Európa leghosszabb összefüggő túraútvonalát, az Országos Kékkört, miközben 2557 km-t tesz meg futva, 37500 méter szintkülönbséget leküzdve. Ahogy említette, 2008-ban és 2009-ben már megtette ezt a távot 45, illetve 43 nap alatt, most pedig 39 nap alatt szeretné teljesíteni ugyanezt. Napi 60–80 km megtétele vár rá.

Szarvas Mátyás vonzódása a természethez nem új keletű, idén 30 esztendeje, hogy megalakította a Körösök Völgye Turista Egyesületet, amely országosan ismert. Nem véletlenül említette mostani vállalkozása előtt is a természetre való nagyobb figyelmet.

– A legfontosabb, hogy a magunk módján próbáljuk lassítani ezt a mai rohanó világot – mondta el lapunknak a rajt előtt Szarvas Mátyás. – A természet az a közeg, amit az embereknek újra meg kellene találni. Utam során bizonyára látni fogom, hogy ma már mennyire szennyezett, mennyi szemét csúfítja környezetünket, amire sokkal jobban oda kellene figyelni.

Mint mondta, egyedül fut, hiszen trénerként, üzletemberként is egyedül kell meghozni a döntéseit, s egyben ezzel a futással szeretne felkészülni a jövő évi újabb ultraterepfutó világkupákra. Útja során családtagjai, barátai, volt tanítványai kísérik 3–4 naponta váltva egymást.

De miért éppen 39 nap lett a kitűzött cél?

– Ismerve a terhelést és magamat, azt gondoltam, hogy a negyven nap alatti teljesítés az, ami feszegeti a saját határaimat is – válaszolta, amikor erről kérdeztük. – Sárban, esőben, hiszen ilyen is lesz, ez már egy olyan határ átlépése, amiről azt gondolom, hogy közel hatvanévesen kellő motiváció is.

Szarvas Mátyás csütörtökön megkezdi futását Szigliget és Úrkút között (64,7 km). Utána már „csak” 2493 kilométer vár rá november 15-ig, a szigligeti visszatérésig…