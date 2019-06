Megkezdte a felkészülését az NB I-re a ZTE FC csapata

Hétfőn megkezdte felkészülését a ZTE FC labdarúgó csapata, s ahogy a meghirdetett sajtótájékoztatón elhangzott, hét éve vártak erre a pillanatra.

Vagyis, hogy újra egy NB I-es szezonrajtra kezdődjön a munka. Dobos Barna vezetőedző keretéhez eddig egy új játékos csatlakozott, a kapus Demjén Patrik személyében, a további igazolásokkal kapcsolatban pedig elhangzott: olyan labdarúgókat keresnek, akik tényleges erősítést jelentenek majd.

Mielőtt dr. Dobos Barna megtartotta volta a nyári felkészülés első tréningjét, sajtótájékoztatót tartott a klub. Sallói István sportigazgató úgy fogalmazott, hogy belecsapnak a közepébe, s aminek szívből örül, hogy immár az NB I-es szezonra edz a csapat. Ahogy említette, sportigazgatóként most mégis jobban örülne, ha később indulna a munka, hiszen az igazolások terén még nem állnak jól. A hét végén bejelentették, hogy az MTK-tól megvették az U21-es válogatott kapusát, Demjén Patrikot, hétfőn pedig az is elhangzott: az NB II-es bajnokcsapat két tagja, Gergényi Bence és Bolla Bendegúz is marad a ZTE kötelékében. Gergényit végleg szerződteti a Honvédtól az újonc, Bollát ismét kölcsönveszik egy évre a MOL Fehérvár FC-től. Sallói István elárulta, a héten még egy kapust igazolnak és Szemerédi Norbert is marad, így a keret három hálóőre már megvan.

A sportigazgató azt elmondta, erősítési stratégiájukat átalakította az MLSZ nemrég bejelentett új szabályozási rendszere. Eredetileg 4-5 külföldi labdarúgó igazolását tervezték, de miután az MLSZ új ajánlása ösztönzőleg hat a csapatokra. A ZTE FC pedig élni kíván ezzel a lehetőséggel. Éves szinten, ha meccsenként 7 hazai játékosnál kijön a 90 pályán töltött perc, továbbá egy 20 év alatti játékos esetében is megvan a 90 perc a 33 forduló során, az újabb központi juttatást jelent a csapatoknak. Sallói István a jegyárakkal és a bérletekkel kapcsolatban is információkkal szolgált. Az NB I-es szezonra kétféle jegyár kategóriát állapítottak meg, van egy nem nem kiemelt és egy kiemelt. A kiemelt ár az FTC, a Fehérvár FC, az Újpest, a DVTK, a DVSC és a Bp. Honvéd elleni hazai találkozókra vonatkozik.

Ezen belül is az Északi-tribünre szóló belépők kedvezményesebb árúak lesznek, mint elhangzott, ennek az a célja, hogy a nézők újra „felfedezzék” ezt a lelátórészt, ami régen a leglátogatottabbnak számított. A bérletek ára úgy lett kialakítva, hogy ezen belül csak alapárú belépőkkel számolnak.

-Azt szeretnénk, és ez a cél, hogy ezer bérletesünk legyen, hiszen a szurkolók ezzel is támogathatják elképzelésünket – mondta Sallói István.

A szakvezető, dr. Dobos Barna – akinek a stábjába két új tag érkezett, Helm András és Jávorka András, Vlaszák Géza kapusedző és Gaál Miklós erőnléti edző maradt – úgy fogalmazott a stáb összeállt, most az a feladat, hogy a csapat kerete is kialakuljon.

-Az igazolásokat nem szabad elkapkodni, olyan játékosokat akarunk hozni, akik minőségi javulást hoznak a csapatba – ezt már Dobos Barna vezetőedző említette. – Természetesen optimálisabb lenne, ha már most teljes lenne a keretünk, de ahogy mondtam, nem akarunk kapkodni. A szlovéniai edzőtáborba viszont már úgy szeretnénk elutazni, hogy az új fiúk is belünk tartanak. Az első három hétben itthon készülünk, majd következik az edzőtábor.

A csapatkapitány Babati Benjamintól elsődlegesen hogyléte felől érdeklődtünk, hiszen a házi gólkirály (15 találatig jutott) a bajnoki aranyat hozó legutóbbi szezon végét sérülés miatt kihagyta.

-Ma reggel is voltam egy vizsgálaton, ami megnyugtató eredmény közölt: szép fokozatosan kezdem el terhelni a lábam – mondta a támadó. – Nálam jobban talál nem várta jobban senki az NB I-et, hiszen én itt nőttem fel és hét éve vagyok tagja a felnőtt csapatnak.

Annak örülök, hogy az együttes gerince együtt maradt, s ha megmarad az az öltözői légkör, ami a legutóbbi szezonban, akkor a pályán sem lesz gond. Az NB II-ben is mindenki egyet akart, ez hozta meg a sikert, az élvonalban pedig az a cél, hogy a legjobb tízben végezzünk.

Az első edzésről még hiányzott a bokaműtéten átesett Kiss Máté, ő a jövő héten már mozoghat és kisebb sérülés miatt Zoran Lesjak is kihagyta a nyitó foglalkozást.