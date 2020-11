A vonyarcvashegyi Szarvas Mátyás elérte célját: 39 nap után célba ért

Harminckilenc nap – ez volt a terv, és a tervét valóra is váltotta Szarvas Mátyás ultraterepfutó, aki október 8-án vágott bele újbóli vállalkozásába, hogy pihenőnap nélkül körbefussa az országos Kékkört. Vasárnap visszaérkezett a kiindulópontra, azaz Szigligetre a Vonyarcvashegyen élő extrémsportoló.

Az időközben életbe lépett járványügyi rendelkezések nem engedték meg, hogy nagyobb csapat ünnepelje Szarvas Mátyást, amikor megérkezik 2560 kilométer megtétele után, azonban a jövőre hatvanéves sportember ettől függetlenül elégedett lehet. Önmagával, teljesítményével és azzal is, hogy az eltervezett 40 napon belüli „idővel” ért célba.

– A távot én futottam le, de csapatmunka volt és a legfontosabb emberek a háttérben segítettek – mondta Szarvas Mátyás. – Egy 2002 óta élő álmom valósult meg. Akkor álmodtam meg, hogy milyen szép lenne körbefutni a Kékkört. Korábban ezt már kétszer teljesítettem, de nem ennyi idő alatt. Az idei futásom apropóját pedig két dolog is adta. 2020-ban a National Geographic Travel a Kékkört felvette a világ legjobb húsz, leginkább javasolt túraútvonala közé. A másik személyes élmény: harminc éve, 1990-ben alapítottam meg Békés megyében a Körösök Völgye Turista Egyesületet.

Arra, hogy mennyiben volt más az idei Kékkör-futás az előzőekhez képest, Szarvas Mátyás úgy felelt: az a négy nap, amivel rövidebb idő alatt ért körbe, nagyon sok. Korábban ugyanis (2008-ban és 2009-ben) 45 és 43 nap alatt már teljesítette a távot.

– Nagyon sok ez a négy nap, ami pihenő nélküli futást jelentett – szögezte le. – Ráadásul az idei ősz nagyban eltért a korábbiaktól, a sok eső és sár rendkívül megnehezítette a dolgomat. Na meg a magány… Hiába ismertem és imádom ezt az útvonalat, azok az órák, amikor nem találkoztam kísérőkkel, nehezek voltak. Azonban a cél kárpótolt. Én egy háromszögben tudnám összefoglalni ezt. Az első a természet és a Kékkör népszerűsítése ebben a mai viszontagságos időben. A második a teljesítmény. Sportoló vagyok, és a befektetett munkának meg kell térülnie, a határok túllépése árán is. Ez most sikerült, ami természetesnek tűnik. Ezért is mondom, hogy próbáljon meg mindenki kilépni abból a körből, amibe a világ most bezárta, és ehhez ott van a természet. A harmadik cél a szakmámból fakad. Üzletember, tréner, előadó vagyok, és most is az motivált, hogy miként lehet megtervezni, megvalósítani egy ilyen vállalkozást.

A koronavírus-járvány Szarvas Mátyás számára is szinte mindent átírt, így a tervezett népes fogadóközönség helyett Szigligeten a várban csak a családtagok, valamint Balassa Dániel jelenlegi, Balassa Balázs korábbi polgármester, továbbá egykori trénere, Borsodi Imre voltak jelen.

– A várban is elmondtam a megérkezést követően, hogy proaktív ember lévén már tudom, mi lesz a következő lépés – tette még hozzá Szarvas Mátyás. – Számos tévé- és rádióinterjú vár rám, de azt szeretném, hogy ezek ne önmagamnak szóljanak, hanem át szeretném adni az élményeket az embereknek. Annak örülök, hogy a futásomat a közel negyven nap alatt huszonöt országból követték, a tengerentúlról, Európán át Ázsiáig. Az első két futásomról csodaszép filmek készültek, most erre az ismert helyzetben nem volt lehetőség, de bele kellett vágni. Sok volt a nehézség, de éppen ettől lett izgalmas…