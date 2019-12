Ilyenkor a tizenévesek is kézműveskednek

A múlt vasárnappal beleléptünk az adventbe, az adventi koszorún meggyújtottuk az első gyertyát. Számtalan programmal, kirándulásokkal, forralt borozással, kézműves foglalkozásokkal teli időszak veszi most kezdetét.

De mit is jelent az advent? Mit is jelent egyes embereknek, egyes fiataloknak? Ennek jártunk utána, és kérdeztük meg iskolánk kilencedikes tanulóit.

Az advent a karácsonyt megelőző időszak, ezzel hangolódunk az ünnepekre. Koszorút készítünk, akár a hagyományos lila – rózsaszín gyertyákkal, akár saját ízlésünknek megfelelő színekkel. Számomra az advent egy izgalmas időszak: ekkor már karácsonyi lázban égek, körbe járom a város összes boltját, díszeket vásárolok. Az én szívemnek az advent egy gyönyörű, karácsonyt megelőző, felkészülési hetek sorozata.

Egy másik vélemény szerint az advent és a hozzá kapcsolódó programok célja az, hogy a család, a barátok együtt legyenek, hogy a karácsonyi hangulat átjárja mindenki szívét-lelkét. Adventi műsorokkal készülnek sokan, és bár vannak, akik nem olyan lelkesen vesznek részt ezeken a programokon, de mégis elkapja őket is a jókedv és valami melegség ébred a lelkükben, amint belegondolnak, hogy sok-sok család azért áldozza fel ezt a napját, hogy másoknak örömet okozzanak.

Nagyon fontos, hogy ne csak a környezetünkben, hanem a szívünkben is megszülessen a karácsonyi hangulat ezekben a hetekben. Persze ekkor gyűjtjük be a karácsonyi ajándékokat is, de sokan adakoznak is jótékony célja, illetve önkénteskednek.

És a legfontosabb, hogy adventkor próbáljunk a családunkkal minél több időt tölteni. Az adventi koszorún lévő gyertya meggyújtása tökéletes alkalom erre: jókat lehet beszélgetni, nevetni együtt.

Az adventi gyertyáknak nagyon fontos jelentésük van: az első gyertya a hitet, a második a reményt, a harmadik, a rózsaszín az örömöt, a negyedik pedig a szeretetet jelképezi. Az adventi időszakban ezek a gondolatok irányítsák az életünket!