Novák Irma néven Pacsán jött világra, kettő testvérével együtt ma is ugyanabban az utcában élnek. Pacsán járt iskolába, élénken emlékszik arra az időszakra is, amikor a háború idején az iskolából hadikórház lett, és ők kényszerűségből máshol tanultak. Dolgozni 15 évesen a téeszben kezdett, 1955-ben ment férjhez a zalaapáti születésű, akkor Pacsán dolgozó párjához, aki az utcán, séta közben figyelt fel rá. A családi házuk 1964-ben készült el, kettő gyermekük született, négy unokával, hat dédunokával büszkélkedhet. Férjét húsz éve veszítette el. Dolgos éveit nyugdíjazásáig a tésztagyárban töltötte. A munkahely mellett háztáji gazdaságban is sok feladatot vállalt, a zöldségeskertben és a szőlőhegyen szorgoskodott. Mindezek mellett kecskék tartásával, sajtkészítéssel is foglalkozott. A sütés-főzés is a mindennapjai része volt, lakodalmakba hívták főzni a környező településekre is. Ma is rendszeresen süt, kiflik, kalácsok, sütemények kerülnek ki kezei alól. Kelemen Tamás virágcsokorral kedveskedett Somogyi Józsefnének és átadta Orbán Viktor miniszterelnök levelét, az önkormányzat köszöntőlapját pedig dr. Benedek Karolina jegyző nyújtotta át az ünnepeltnek.