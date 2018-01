Pártsemleges diákcsíny?

Sok résztvevőre számítanak a Parlament elé szervezett pénteki diáktüntetés rendezői. Naná! A demonstráció címe – Ne menj suliba! – már önmagában is komoly vonzerő egy tanuló számára. Igaz, komolynak mondott célja is van az eseménynek, tiltakozni akarnak az oktatási rendszer jelenlegi állapota ellen. Ámbár kérdés, nem nyitott kapukat döngetnek-e, hiszen javában zajlik az új Nemzeti alaptanterv kidolgozása. (A munkálatok koordinálásával megbízott Csépe Valéria nemrég egy interjúban arról beszélt, a tervek közt egyebek mellett a tananyag radikális csökkentése is szerepel. A diákok viszont úgy gondolják, csak látszat­intézkedések lesznek.)

Az egyik szervező, Gyetvai Viktor azt mondja, a tüntetés alulról jövő kezdeményezés, semmiképp nem szeretnék, ha bármilyen politikai szervezet rájuk kapaszkodna. Nagy kár, hogy ezt éppen az a Gyetvai mondja, aki már számos hasonló, „politikamentes” eseményen tüsténkedett… Az egyetemista ifjú korábban a Hallgatói Hálózat tagja volt, középiskolásként már részt vett tandíj elleni tüntetéseken, később társaival egyik alapítója volt a Független Diákparlamentnek.

Hogy miből telik ezekre a megmozdulásokra?

No, éppen ez az! A rendezvényeken és a Facebookon zajló gyűjtések mellett az a Graphisoft-alapító Bojár Gábor milliárdos is segíti a csapatot, aki pár hónapja azt nyilatkozta a Magyar Narancsnak: nagyobb összeggel is támogatna egy Orbán-ellenes összefogást.

Van kérdés?