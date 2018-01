Konrádék kivégeztetnék Orbánt?

Azért ne menjünk el szó nélkül emellett.

Konrád György író, a balliberális szellemiség világhírű megmondóembere a következőket nyilatkozta a HVG balliberális hetilapnak: „Rejtelmes mozgások egyszer csak oda vezethetnek, hogy a miniszterelnök, ha nem akar Nicolae Ceauşescu sorsára kerülni, akkor önként elmegy valahova.”

Nem volt azért az olyan régen, hogy Ceauşescut és feleségét kivégezték a puccsisták, hogy is ne emlékeznénk rá. Most hagyjuk, hogy a kivégzettek és a kivégzést elrendelők is ugyanabból az alomból jöttek, mert tárgyalt témánkban nem erről van szó.

Mindenféle elemzés nélkül is azt kell mondjuk Konrád szavairól, hogy azok nem jelentenek mást, mint hogy ha Orbán Viktor nem megy el önként valahová, akkor valakik, bizonyára – ha már román példát hozott – valamiféle puccsisták, ki fogják végezni őt és feleségét.

Így, a választások előtt tehát arra kell készülnünk, hogy beindultak olyan „rejtelmes mozgások” melyek mozgatói a magyar miniszterelnök kivégzését készítik elő? Vagy Konrád vénségére egyszerűen csak elhülyült, és nem tudja, mit beszél?

És ha nem egy szenilis vénember gyűlöletbeszédével állunk szemben,

akkor van-e annak jelentősége, hogy Konrád az ATV-ben nemrég arról mesélt, ő volt az, aki Soros Györgyöt meggyőzte, hogy a magyarországi „demokratikus ellenzéket” (értsd: Konrádot és körét) támogassa?

És még egy kérdés: összefüggésben van-e Konrád és Soros kapcsolata az író HVG-beli jóslatával?