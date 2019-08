Személyi kölcsön – út a továbbtanuláshoz

Hamarosan kihirdetésre kerülnek a 2019-es felsőoktatási felvételi ponthatárok. Ilyenkor a diákoknak bizony van miért izgulni. Vajon felvesznek a megjelölt helyek valamelyikére? Vajon mennyibe fog ez kerülni a családnak?

A továbbtanulás ma már szinte természetes gondolat a középiskolai diákok fejében. Van, aki inkább szakmát választ magának, és abban az irányban folytatja tanulmányait, a legtöbben azonban egyetemi vagy főiskolai szakokra jelentkeznek.

“Végre olyat tanulhatunk, ami érdekel” – hangzik el sok diák szájából, és valóban. Az érettségiig eljutni és azt megszerezni egy általános tudást feltételez csupán. Kivételt képeznek ez alól természetesen a szakiskolák, ahol már valamilyen szakmával is megismerkednek középiskolai éveik alatt a diákok.

Nem véletlenül olyan izgatottak ilyenkor a fiatalok. Elindulhatnak azon az úton, amit maguk választottak, és megtehetik első lépéseiket az önálló, felnőtt élet felé.

Azonban…

A felnőtt élet azonban annak sok izgalma és látszólagos szabadsága mellett számos megoldandó feladatot is gördít a diákok elé.

Szerencsés esetben államilag támogatott továbbtanulásra van lehetőségük a tanulóknak, azonban sokan, a korlátozott számú helyeknek köszönhetően csupán saját finanszírozásban folytathatják tanulmányaikat.

Évről évre egyre csökken ugyanis az állam által támogatott egyetemi férőhelyek száma, ezért folyamatosan nő azon diákok és végeredményben családjaik száma, akiknek fejtörést okoz a tanulmányok felmerülő költségeinek előteremtése.

Sokan ilyenkor nyári munkát vállalnak és ezzel igyekeznek támogatni a családi kasszát, de nem kevés diák akár egész évben is dolgozik annak érdekében, hogy tandíját kifizethesse.

A tandíjon felül azonban felmerülnek további költségek is, melyek bizony szintén jelentős havi kiadást jelenthetnek. Amennyiben nem abban a városban folytatódnak a fiatal felnőtt tanulmányai, ahol családja él, gondoskodni szükséges a lakhatásról is. Szerencsés esetben kollégiumi férőhelyet nyer el, a kevésbé szerencséseknek azonban egyedül vagy akár másokkal karöltve, de albérletet kell találniuk – és megfizetniük. Bárhogyan is alakul, mindenképpen plusz költséget jelent a lakhatás biztosítása az eddigiekhez képest. Mindezt persze úgy, hogy a szülőknek közben továbbra is gondoskodniuk kell a családi fészek anyagi kiadásairól is, tehát mindenképpen plusz költségként jelentkezik a különköltözés.

Természetesen ehhez is megoldást kínálhat az, ha sikerül megfelelő munkát vállalnia a fiatalnak, azonban valljuk be, a diákmunkák nem kecsegtetnek túl magas órabérrel. Ahhoz, hogy minden újonnan felmerülő költséget állni vagy legalább támogatni tudjon, akár az erején felüli munkaóra vállalása is szükséges lehet. Ez azonban nem feltétlenül segíti a megfelelő tanulmányi eredmények elérését. Annak ellenére, hogy az elsődleges feladata a diáknak bizony a tanulás lenne. A tanulás az, amire időt kellene fordítani, nem pedig a minél több munka elvállalása.

Mit tehetünk ilyen esetekben?

Nos, a legtöbben diákhitelt vesznek fel, azonban gyakran annak összege sem elegendő minden kiadásra. Sokan választják azt a lehetőséget is, hogy rendszeres kiadásaik fedezésére diákhitelt igényelnek, a nagyobb, egyszeri költségeket pedig személyi kölcsönből oldják meg.

Nem kell megijedni sem a diákhiteltől, sem a személyi kölcsöntől, mindkettő remek lehetőséget nyújt a diákoknak arra, hogy energiájukat valóban a tanulásra fordíthassák, és hamarabb elérhessék céljaikat. Ha ugyanis az idejük jó részében az iskola helyett inkább a munkára koncentrálnak, várhatóan sokkal több évet vesz igénybe a tanulmányok befejezése. A kölcsön felvétel nem jelent felelőtlenséget, sokkal inkább egy okos döntés a tanulmányok támogatására. Néhány év múlva pedig, amikor már a kezükben lesz a diplomájuk, át tudják vállalni szüleiktől a felvett kölcsönök visszafizetését.