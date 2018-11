Megnyílt a Dunántúl első Lexus Márkaszervize Kaposváron

Dupla elismeréssel büszkélkedhet 2018-ban a Koto Autóház. Idén már ötödször nyerte el a Toyota vásárlók elégedettsége alapján odaítélt Ichiban díjat. Majd a Dunántúlon elsőként Kaposváron nyitott Lexus Márkaszervizt.

— Legfontosabb mérőeszközünk vevőink elégedettsége. Figyelünk minden visszajelzésre, mert szeretnénk pontosan megfogalmazni, mit jelent ügyfeleink számára a prémium szolgáltatás. A Lexus Márkaszerviz kialakításánál arra törekedtünk, hogy a Lexus minőséghez méltó környezetet hozzunk létre. Olyan szeparált pihenőhelyet és munkaállomást is kialakítottunk, ahol ügyfeleink az előírt szervizek alkalmával nyugodtan intézhetik üzleti ügyeiket — mondta Tóth László a Koto Autóház ügyvezető tulajdonosa.

Többen állítják, a minőség a részletekben rejlik. A finom elegancia nagyszerűségében, abban a harmóniában, amit a Lexus tulajdonosok nap mint nap a gépjárművükben is felfedezhetnek. Abban a megbízhatóságban, amelyet legutóbb a brit ’What car?’ igazolt az első helyre. A 31 márka 159 modelljére, illetve tíz járműkategóriára kiterjedő, 2018-as megbízhatósági felmérésén közvetlenül a Toyota anyamárka előtt ismét a Lexus bizonyult a legjobbnak. A Koto Autóház szakértő csapata ehhez az élvonalbeli teljesítményhez a szakma és a márka iránti elkötelezettségével kíván egyre felkészültebben megfelelni.

— Őszintén hiszem, hogy sikereinket a fejlődésre törekvő, és az emberi kapcsolatokra érzékeny cégkultúránknak köszönhetjük. Igyekszünk megérteni ügyfeleinket, amikor új autót vásárolnak, mert megváltoztak az életkörülményeik, vagy egy vállalatnak bővült a profilja, netán már költséges és korszerűtlen a meglévő autóparkja. Ekkor számukra az egyik legfontosabb szempont, a választott autómárka megbízhatósága mellett a kedvező fenntartási költségek, és egy szakértő szervizcsapat segítőkészsége lesz, hogy szükség esetén számíthassanak rájuk —vallja a tulajdonos.

A Koto Autóház különleges figyelmet szentel a hibrid technológia, és az elektromos hajtás népszerűsítésére, mert általuk bizonyítottan csökken az emisszió, és javul a városi életminőség. Ez a törekvés az ügyfelek részéről is megfigyelhető, hiszen Magyarországon a Toyota és Lexus márkák eladásaiban kimagasló, és folyamatosan növekvő a hibrid arány. Az összes eladott új Toyota 40%-a, a Lexus 97%-a hibrid. Tény, hogy a több mint húsz éves környezetbarát hibrid technológiát a Toyota jegyzi, annak fejlesztésében a Toyota és Lexus évtizedes versenyelőnyben van az összes többi autógyártóval szemben. Mára mintegy 10 millió Toyota és 1 millió Lexus hibrid autót értékesítettek világszerte, ami több mint az összes többi autógyártó által eladott hibrid gépjárművek együttvéve.

— A hibrid modellt vásárlók azonnal tapasztalják a technológia könnyed vezethetőségét, a kedvezőbb üzemanyag fogyasztását, és az olcsóbb fenntarthatóságát. Lassan közismert, hogy a hibrid hajtásláncban ötször kevesebb alkatrész van, mint például egy dízel gépjárműben. Hiányoznak belőle az olyan, a költséges javítási számlákat eredményező alkatrészek, mint a könnyen kopó turbófeltöltő, az önindító, a kettős tömegű lendkerék, a karbantartást igénylő részecskeszűrő, a kényes kuplung, a nagynyomású üzemanyag ellátó rendszer. Még a fékrendszer is jóval mérsékeltebb kopásnak van kitéve, mint egy dízel esetében. Ebből következik, hogy jóval kevesebb a meghibásodási arány is. Továbbra is azon dolgozunk, hogy a márkához méltó Lexus Márkaszervizt üzemeltessünk Kaposváron, és nagykanizsai márkakereskedésünkkel közösen a Toyota-Koto kettős piaci elsőségét hosszú távon megőrizzük — állítja Tóth László.