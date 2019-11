Folyamatosan fejlődik a hazai e-kereskedelem

Jelentős növekedést könyvelhetett el a haza e-kereskedelem az év első hat hónapjában, a növekedés azonban nem áll meg. De merre tart a hazai e-kereskedelem és hova juthat a következő években?

E-kereskedelmi szakértők és marketingesek szerint a növekedés üteme kiszámítható, hiszen évente átlagosan 1 százalékot lassul a növekedés, így az évekkel ezelőtt megkezdett dinamikus bővülés a mai napig jellemző. Amennyiben nem történik jelentős világgazdasági változás, ez a trend bizonyosan megmarad.

Az idei év első hat hónapja mintegy 16,4%-os növekedést hozott, ami messze megelőzi a kontinens átlagát, ugyanakkor számos olyan tendencia említhető, aminek orvoslása a hazai e-kereskedők közös feladata lesz. Jelenleg kifejezetten alacsony a magyar webáruházak száma a régiós vetélytársakhoz képest; a cseh és az osztrák piac több kereskedővel rendelkezik a lakosság lélekszámához viszonyítva. Ráadásul kedvezőtlen adatnak tekinthető, hogy a teljes e-kereskedelmi forgalom felét a globális szereplők bonyolítják.

A hazai e-kereskedők felismerték, hogy csakis együttes piacvédelemmel képesek fellépni az Amazon, az Alibaba, az eBay és a Wish hódítása ellen, részben ennek a felismerésnek köszönhető az Extreme Digital és az eMAG magyarországi leányvállalatának egyesülése. A piacvédelemre fókuszáló lépések korántsem egyediek Európában. A legfejlettebb e-kereskedelemmel rendelkező nyugat-európai országokban és a feltörekvő közép-kelet-európai régióban is számos példát láthatunk. Nemrégiben a német Real.de, a francia CDiscount, az olasz ePrice és a román eMAG jelentette be, hogy közös platformot épít a piacok védelme érdekében.

Ugyanakkor az európai e-kereskedelem regionális terjeszkedése egyre inkább jellemző. A hazai kereskedők kifejezetten élénken érdeklődnek a szomszédos régiók iránt, de a gyakorlati lépések még váratnak magukra. A legtöbb webáruház számára még mindig a viszonylagos kis földrajzi távolsággal kecsegtető Szlovákia és a nagy népességszámmal rendelkező Románia a legnépszerűbb célpont, de egyre többen érdeklődnek az EU-tagsággal rendelkező jugoszláv utódállamok iránt is.

Horvátország kifejezetten kecsegtető célpont, hiszen a fizetőképesség tekintetében értékes piacnak számít, a logisztikai szektoruk is megfelelő támogatást biztosít az e-kereskedők számára, a 4 milliós lélekszámnak köszönhetően pedig „védett” a globális szereplőkkel szemben. Horvátországban az Extreme Digital edigital.hr oldala mára viszonylagos márkaismertségre tudott szert tenni.

E-kereskedelmi szakértők szerint megfelelő exportterv, jó logisztikai szolgáltatások és ütős marketing birtokában a magyar e-kereskedőknek van keresnivalójuk a szomszédos országokban, vagy akár azokon túl is.