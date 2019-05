A sportolók legjobb barátja: A korszerű okosórák

Ha szeretnénk, ha nem, manapság már teljesen átveszik az uralmat a különböző okos eszközök. Míg régen még az volt a legmenőbb a környéken, akinek otthon saját számítógépe volt, ma már teljesen normális, ha a egyszerre többféle okos készülékkel vesszük magunkat körbe.

Sokak számára ez már túlzás, vannak azok, akik mégsem tudnak ezek nélkül élni. Ma már szinte bármiből tudnak „okos” verziót fejleszteni, és gyártani, legyen szó telefonról, fülhallgatóról, karkötőről, vagy akár karóráról.

A mai modern technológiának köszönhetően világszinten hatalmas népszerűségnek örvendenek azok az okosórák, melyeknek kinézete, és tudása mellett könnyen eltörpülnek a régi, hagyományos karórák. Ezek az okosórák rengeteg olyan hasznos funkcióval vannak ellátva, mely a modern világban sokszor megkönnyítheti az ember mindennapjait. Így egyértelműen igaz az, hogy aki kipróbálja az okosórákat, az nagyon hamar beleszokik abba a gyorsaságba, és kényelembe, melyet az órán található plusz funkciók adnak, és nem könnyen áll vissza a hagyományos karórákra már.

Mit tud a Xiaomi Amazfit Stratos Pace 2 okosóra?

Manapság a karóra már nem csak egy divattárgynak számít. Az emberek nem csak akkor pillantanak rá, mikor sietnek valahová, és a pontos időt kell tudniuk. Rengeteg típus, változat, és márka közül mi magunk ki tudjuk választani azt, mely kinézetben, és funkcióival is teljesen megfelel a mi igényeinknek.

A Xiaomi Amazfit Stratos (Pace 2) okosóra külső burkolata rozsdamentes acél, mely polikarbonát keverékéből adódik össze, és ez adja meg az óra karakteres stílusát. Kijelzője 1.34 hüvelykes, melyet zafírüveg véd meg az esetleges sérülésektől. A 320×300- as kijelzőt pedig érintéssel, vagy akár az óra oldalán található gombokkal is tudjuk vezérelni. Ez az okosóra tökéletes választás lehet sportolók számára, hiszen tárolhatjuk rajta kedvenc zenéinket, melyet hallgatni szeretnénk edzés, vagy futás közben. Méri a vérnyomást, és pulzust, átlagos használat mellett pedig egy töltéssel akár 3-5 napot is kibír. Az okosóra segítségével a bejövő hívásainkat is fogadni tudjuk, illetve rá tudunk nézni a különböző értesítéseinkre is.