A Spiller 2000 Kft. üzemébe belépve egyből feltűnik a látogatónak, hogy a gépek mellett álló szakemberek mindegyike speciális szemüveget visel, fülében piros-sárga füldugó van, lábán pedig munkavédelmi cipőt hord. Az ügyvezető, Tóth András szívügye – más megközelítésből „vesszőparipája” – ezeknek az egyéni védőeszközöknek a mindennapi használata a gyártásban dolgozóknál.

„Büszke vagyok arra, hogy némi ráhatással a kollégák magas százaléka viseli rendszeresen a védőeszközöket, hiszen ez nem csak az én „becsípődésem”, hanem valóban az ő érdekük is. Persze tudom én, hogy van az, ha valami kötelező, valahogy alapból elkezd ellene ágálni az ember. Pontosan ezért igyekszünk személyreszabottabbá tenni azokat, hogy a kötelező jellege ellenére kedvet kapjanak viselésükre munkavállalóink” – mesélte Tóth András ügyvezető az idei személyre szabott eszközök elkészíttetésének alkalmából.

Az ügyvezető kifejezett figyelmet fordít arra, hogy minden lehetőséget megragadjon a egészségmegőrzés felkarolására, népszerűsítésére. Ennek kapcsán pedig nem csak online, hanem offline marketingeszközöket is bevet.

„Ebben az évben a külsős és belsős marketinges kolleginák szakértelmét és szépérzékét dicsérő figyelemfelkeltő plakátok kihelyezésével is hangsúlyoztuk a téma fontosságát. Ezeket a plakátokat nem csak az üzenőfalunkra helyeztük ki, hanem Tuboly Tamás mérnökasszisztensünk informatikai hozzáértésének köszönhetően az ipari PC monitorokon is folyamatosan levetítjük. Tehát úton-útfélen „szembejön” a munkatársakkal. Lényeges, hogy ilyen sokfelől támogassuk, hangsúlyozzuk vizuálisan is a védőeszközök rendszeres viselésének fontosságát, hiszen egy szembe fúródó fémforgács darab, akár komoly sérülést is okozhat, szakembereink éleslátása pedig elengedhetetlen a munkájuk során.” – hangsúlyozta András.

A Spillernél nem csak a levegőbe beszélnek, ha a náluk dolgozók egészségmegőrzéséről van szó, ugyanis kétévente helybe hozzák az audiológus és optikus szakembereket, akik szemvizsgálatokat végeznek, s fülmintát vesznek annak érdekében, hogy a legkényelmesebb egészségmegőrző eszközöket készítsék el a Spilleres munkavállalók számára.

A szilikon zajvédő füldugókat készítő Belsound Kft. munkatársaival, több évre visszanyúló, jó kapcsolatot ápol a zalaegerszegi családi vállalkozás. A füldugók az üzemben hallható folyamatos gépzajt hivatottak szűrni, csökkentve ezzel a gép mellett állók idegrendszeri terhelését, melyet a folyamatos, monoton hanghatás okozhat. A zajvédők különlegessége, hogy az emberi hangot nem szűrik ki, azt a viselőjük használat közben is hallja, ennek köszönhetően a füldugó használata nem tompítja a figyelmet.

A Spillerben idén június végén zajlott a mintavételezés a tökéletesen illeszkedő zajvédő elkészítése érdekében. “A budapesti szakemberek speciális, gyurmaszerű anyagot nyomnak a fülbe, mely pár perc után megszilárdul és a fülből kivéve, a készítendő szilikon füldugó mintájául szolgál. A fájdalommentes mintavétel pár percet vesz igénybe, a páciensek részéről az alapvető higiéniás feltételek betartásán kívül más előkészületet nem igényel.” - mutatta be a munkafolyamatot az ügyvezető.

A néhány hét alatt elkészült egyedi zajvédelmi illesztékek postai úton érkeztek meg Zalaegerszegre és a nyár folyamán már használatba is vették őket a Spilleres kollégák, így ismételten nyugodtan és biztonságban folytathatják a munkájukat.

Az emberi öt érzék közül sokan a látást ítélik a legfontosabbnak. Szemünk védelméért magunk is sokat tehetünk különféle vitaminkészítmények fogyasztásával, UV szűrős napszemüveg és kékfényvédelemmel ellátott szemüveg rendszeres viselésével. Ha a jó látásunk munkánk során is kiemelt fontosságú, akkor elengedhetetlen, hogy a munkaidő alatt is fokozottan óvjuk szemünk egészségét, megelőzzük látásunk romlását. Jól tudja ezt a Spiller marketingvezetője, Rajkó Boglárka is, aki maga is régóta szemüveges.

„A Center Optika látásszakértőivel először magánúton ismerkedtünk meg egy nyugdíjas kolléganőm, Varga Ilona, ajánlásának köszönhetően. A pozitív tapasztalat után Kovács György optometrista, látszerész mesternek bizalmat szavaztunk céges szinten is, így munkavállalóink szemének megóvását is rá bíztuk.” – mesélte el a Spiller Marketingvezetője a több éves munkakapcsolat történetének kezdetét.

Így tehát Györgynek köszönhetően derült fény arra is, hogy a piacon már létezik dioptriás munkavédelmi szemüveg, mely egyszerre strapabíró és kényelmes is. Ezután már nem is volt kérdés, hogy a Spilleres munkavállalóknak a dioptriás védőszemüvegek által nyújtott kényelem kijár. A fejen viselt védőeszköz pedig olyannyira jól vizsgázott, hogy később lehetőség nyílt arra is, hogy a szakemberek kétévente egyszer, a nyár folyamán, ki- illetve betelepüljenek a Spiller tárgyalójába, és így munkaidőben biztosítsák a munkatársaknak a rendszeres szemvizsgálatot. Az eredmények alapján, akinek szemüvegre van szüksége a munkavégzéshez, annak a Spiller dioptriás védőszemüveget biztosít. Az irodai dolgozók részére pedig a kékfény (monitor) védelemmel ellátott szemüveglencse árát téríti a cég.

Idén a legmelegebb augusztusi nyári napok idején két nap alatt ellenőrizték az optikusok több, mint ötven munkatárs látását. A fájdalommentes vizsgálat körülbelül 10 percet vett igénybe emberenként. A szakembereknek csupán annyi kérésük volt, hogy a kontaktlencsét viselők legalább egy órával a vizsgálat előtt távolítsák el a látást segítő eszközt a szemükből.

Az eredmények alapján elmondható, hogy a Spillernél a szemüveget viselők látása nem romlott nagyobb mértékben, mint ami az életkorunknak megfelel, extrém mértékű látásromlás szerencsére senkinél nem következett be. Az új szemüvegeket a zalaegerszegi Center Optika munkatársai folyamatosan rendelik meg a gyártótól, így biztos, hogy még ebben az évben mindenki kézhez kapja dioptriás védőszemüvegét. A következő helyszíni füldugó mintavételre és látásvizsgálatra 2 év múlva kerül majd sor.