Fül- vagy fejhallgató, esetleg headset telefonhoz? Vezetékes vagy vezeték nélküli lesz jobb számomra? Ilyen és ehhez hasonló kérdések sokaságát kell megválaszolni, amikor az ideális eszköz után kutatunk. Cikkünkben összegyűjtöttük, hogy milyen specifikációk alapján célszerű belevágni a keresésbe – tarts velünk!

Headset vs. fülhallgató – mi a különbség?

Fülhallgató, fejhallgató, headset: ezt a három fogalmat sokan szeretik egymás szinonimájaként használni, azonban helytelenül. Épp ezért bármelyik szóra is keresel a neten, biztos lehetsz benne, hogy mindegyik típusú eszközre több ezer találat érkezik majd, amelyek végül teljesen elbizonytalanítanak. Ezért mielőtt pontosan megnéznénk, milyen szempontok alapján a legcélszerűbb fülhallgatót vásárolni, fontos, hogy különbséget tegyünk a fül- és fejhallgatók, illetve a headsetek között.

A termékek nevei árulkodók: a fülhallgatók a fül bejáratához vagy a fülbe illeszkedve használhatók, míg a fejhallgatókat a fülön kívülre kell tenni. Így a két eszköz kialakítása komfortban, hordozhatóságban, de még hangzásban is számos különbségre képes rámutatni.

A headset viszont a fül- vagy fejhallgatók kategóriájába is tartozhat, hiszen fülbe és fülre helyezhető fajtái is kaphatók. Így a hatalmas eltérést nem a küllemében, hanem a funkciójában kell keresni, ugyanis ezek a készülékek már mikrofonnal is fel vannak szerelve. Így elsősorban kommunikációs segítséget nyújtanak, de Bluetooth használatával akár

tévéhez és számítógéphez is csatlakoztathatók. Tehát egy headsettel nem csak “hallunk”, hanem “beszélünk” is, ami elsősorban azoknak hatalmas áldás, akik állandóan úton vannak vagy akiknek a munkája állandó elérhetőséget kíván.

A headset kiválasztását a felhasználói szokások segítik

Ahogyan a mobil, úgy a headset kiválasztását is a személyes igényeink és szokásaink alakítják. Tökéletes nem létezik, de “egyedileg legjobb” annál inkább, amelyre csak úgy vagyunk képesek rátalálni, ha megfelelő szempontok mentén mérlegeljük a lehetőségeinket.

Természetesen ilyen módon is annyi típus közül válogathatunk, mint ahány csillag van az égen, úgyhogy az első lépés, hogy a saját vásárlási feltételeinket személyes szempontjaink szerint rendezzük. Lássuk, hogyan érdemes gondolkodni!

#1 A fülhallgató kialakítása

Kialakításuk szerint több fül- és fejhallgató típust is megkülönböztetünk, amelyek között mindenkinek más biztosíthatja a maximális felhasználói élményt. Ez alapján a következő fajták közül választhatjuk ki a nekünk optimálisat:

● Az egyik legmodernebb és legnépszerűbb audio eszköze a fülbe illeszthető (In-Ear) fülhallgató, amely akkor működik tökéletesen, ha szorosan belepasszol a hallójáratba. Ez a konstrukciók anélkül is képes tompítani a környezeti zajokat, hogy külön zajcsökkentő funkcióval lenne ellátva.

● Szintén kedvelt fülhallgató típus, amely közvetlenül a fül hallójáratához illeszkedik – ezt más néven earbudsnak hívják. Kis méretű, zajszűrésre nem alkalmas, ezért hangzásában egészen eltérő minőséget képvisel. Emiatt természetesen ár-érték arányban is kedvezőbb.

● Ha valaki a mindennapok során is kiemelkedő és kiváló hangzásra vágyik, akkor általában fejhallgatót választ. Ennek specifikációit ugyanis még egy hallójáratba vagy hallójárat mellé illeszthető füles sem képes überelni, hiába fejlesztik rohamos tempóban. A fejhallgatókon belül is megkülönböztetünk két nagy kategóriát: az On-Ear-t és az Over-Ear-t. Az előbbi típus nem, az utóbbi viszont teljesen fedi a fület, aminek köszönhetően a headsetek között a legmagasabb hangminőséget nyújtja.

A kialakítási típusok alapján eldönthető, hogy kinek milyen fajtájú headsetre lesz szüksége hosszú távon. Míg a hobbizenésznek valószínűleg fejhallgatós headsetet célszerű vásárolnia, addig az üzletembernek inkább fülhallgatós verziót érdemes választania a mobiljához.

#2 Vezetékes vagy vezeték nélküli headset?

A fülhallgatók kapcsán jelentős szempont, hogy vezetékes vagy vezeték nélküli headset mellett voksolunk. Az elmúlt években a vezeték nélküli típusok messzemenően népszerűbbek lettekk. Amellett, hogy nagyon kényelmesek, az élettartamuk is hosszabb lehet, hiszen nincs kábel, ami meg tud törni. Viszont azt nem szabad elfelejteni, hogy

általánosságban a vezetékes verziók jobb hangminőséget biztosítanak, arról nem beszélve, hogy nincs akkumulátoruk, amit állandóan tölteni kell.

#3 Az izoláció és a fülilleszték meghatározza a hangzást és a kényelmet

A fülhallgatótól nagyon sokan azt várják, hogy teljes mértékben ki tudják zárni az őket körülvevő zajokat. Ha ez az igény felmerül, mindig az eszköz izolációja lesz a mérvadó szempont.

Ami biztos, hogy ilyen esetben a korábban emlegetett In-Ear technológiával gyártott fülesek a befutók, de csak akkor, ha az illeszték megfelelően tömít. Ha ez nem történik meg, akkor a hangminőség nagy mértékben csökken, és a hang természetellenes lesz. Nem véletlen, hogy a legtöbb gyártó különböző méretű fülillesztéket biztosít a készülékei mellé, hogy mindenki megtalálhassa a neki tökéleteset.

Igen ám, de mi a helyzet akkor, amikor valaki arra panaszkodik, hogy egyik méret sem az igazi; kicsúszik, kényelmetlen? A probléma ilyenkor az állkapocs mozgatásából és a hallójárat személyenként változó átmérőjéből adódik. Manapság szerencsére erre is akad megoldás, mert a szilikonos fülillesztékek mellett a piacon memóriahabos változatok is kaphatók. Ezek nem csak ruganyosak, de stabilan be is tudnak tapadni a fülbe.

#4 Az akkumulátor élettartama

Ha vezeték nélküli headsetre esik a választás, az akkumulátor teherbírását is célszerű figyelembe venni. Természetesen ezt nem lehet előre tesztelni, de a termékek leírásában általában valós becsléseket lehet olvasni az akksi kapacitásáról, például arról, hogy aktív használatban, illetve készenléti üzemmódban hány órát bír a készülék a következő töltésig.

Hozd ki a legtöbbet a headsetedből!

A tökéletes headset megtalálásához a személyes igények végiggondolása mutatja az utat. Bármilyen eszköz mellett is döntesz, a legfontosabb, hogy a legtöbbet tudd kihozni a megvásárolt fül- vagy fejhallgatódból. Milyen tehát az ideális headset? Legfőképp multifunkcionális, ami egyaránt segítséget nyújt tanulás, munka, edzés, vezetés, de akár játék közben is